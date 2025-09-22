„Nivelul ridicat al nemulțumirii populației față de actualele partide politice, evidențiat prin cei 55% dintre români care declară că și-ar dori dispariția acestora și înlocuirea cu partide noi și 50% care declară că ar vota un partid nou înființat sugerează nu doar o criză de încredere în clasa politică tradițională, ci și o dorință de resetare structurală a sistemului politic, ce depășește simpla nemulțumire punctuală față de guvernare”, crede Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

55.1% dintre români sunt de acord cu afirmația „Toate partidele existente acum în România ar trebui să dispară și să fie înlocuite cu unele noi”, în timp ce 40.7% își exprimă dezacordul, iar 4.1% nu știu sau nu răspund.

Mai mut, față de acum zece ani, numărul românilor care ar vota un partid nou a crescut semnificativ: de la 30% în 2015 la 50% în 2025.

„Profilul demografic al celor care doresc înlocuirea partidelor existente și ar fi dispuși să voteze altele noi arată că tineri în special (18-29 de ani, dar și 30-44 de ani) sunt mai nemulțumiți de partidele existente și mai dispuși să voteze cu partide noi. Tendințe similare mai accentuate regăsim în cazul angajaților din mediul privat, persoanelor cu educație primară și votanților AUR”, a adăugat Ștefureac.

Recomandări Măcelul mut al câinilor din Măgurele, Ilfov: „Poliția Animalelor, Protecția Animalelor te dau așa, de la unul la altul”

Întrebați dacă la viitoarele alegeri parlamentare ar vota un partid nou înființat, 50.6% dintre participanții la sondaj au răspuns afirmativ, față de 29.8% în mai 2015, iar 28.8% au spus că nu, față de 35.8% în mai 2015.

Ar fi dispuși să voteze un partid nou înființat: 38% dintre votanții PSD, 44% dintre votanții PNL, 50% dintre votanții USR și 60% dintre cei ai AUR, respectiv 54% dintre bărbați și 48% dintre femei.

Amintim că AUR conduce în cel mai recent sondaj, realizat de CURS și dat publicității duminică, 21 septembrie, dar partidul lui George Simion este în scădere față de precedentul sondaj, cel al Avangarde.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE