Afecțiune cardiovasculară severă

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui rus Vladimir Putin se confruntă cu o boală gravă.

Alexandr Bortnikov, directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB), care are și gradul de general, ar suferi de o afecțiune cardiovasculară severă, conform a trei surse anonime citate de jurnalista Yulia Taratuta de la Drojd.

Potrivit lui Taratuta, s-a relatat, anterior, că Bortnikov ar fi fost diagnosticat cu cancer: „În aceste circumstanțe, Bortnikov aproape că a cerut să demisioneze”.

În septembrie 2025, canalul de Telegram VChK-OGPU a raportat că Bortnikov se află în concediu medical din mai, urmând un „tratament dificil”.

Bortnikov se află în concediu medical din mai 2025, urmează o nou cură dificilă de tratament. Da, apare la unele întâlniri cu Putin sau la ședințele NAK, dar acestea sunt excepții rare.

Și-a început cariera în KGB-ul din Leningrad în același timp cu Putin

Sursele lui Taratuta consideră că Putin nu are motive să-l demită pe Bortnikov, acesta fiind un aliat apropiat în ceea ce privește represiunea și ideologia, „cel mai apropiat și mai loial oficial de securitate al actualului guvern”.

Bortnikov și-a început cariera în KGB-ul din Leningrad în aceeași perioadă cu Vladimir Putin.

Potrivit The Times, Bortnikov și secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patrushev, l-ar fi convins pe Putin să înceapă războiul din Ucraina.

Îmbătrânirea elitei politice ruse

Taratuta subliniază îmbătrânirea «biroului politic» al lui Putin: „Oamenii din posturile-cheie ale sistemului de securitate din Rusia ies pur și simplu din funcție, petrecând mult timp în spitale. Persoane importante mor chiar în funcție”.

Consilierul lui Vladimir Putin, Alexei Diumin, ar putea fi probabilul succesor al lui Bortnikov în funcția de director al FSB.

