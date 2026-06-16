Criticii susțin că testul nu poate reproduce depresia umană

Metoda implică plasarea șoarecilor sau șobolanilor în cilindri adânci cu apă, din care nu pot scăpa. În aceste condiții, animalele se zbat pentru a nu se îneca, iar în cele din urmă renunță și rămân nemișcate la suprafață. La EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), testul este utilizat în cercetarea relației dintre activitatea cerebrală și comportamentul motivat. În alte cazuri, este folosit pentru a evalua eficacitatea antidepresivelor: animalele tratate ar trebui să înoate mai mult timp decât cele netratate.

Totuși, criticii subliniază că această metodă prezintă limite serioase. Un cercetător anonim de la EPFL a recunoscut pentru Blick că testul nu reflectă cu acuratețe depresia umană: „A spune că un șoarece aflat în suferință este deprimat ar fi o simplificare excesivă.”

Presiuni pentru interzicerea testului controversat în Elveția

Léonore Porchet a depus o moțiune în Consiliul Național, cerând interzicerea testului de înot forțat în Elveția. „Este inadmisibil să supunem rozătoarele unui asemenea tratament pentru experimente care nu au adus niciodată rezultate concrete în dezvoltarea de medicamente”, a declarat aceasta.

Critici vin și din partea Ligii Elvețiene Împotriva Experimentelor pe Animale, care de decenii militează pentru eliminarea testului. „În cei 50 de ani de la inventarea sa, testul nu a dus niciodată la dezvoltarea de noi medicamente sau terapii”, afirmă Athénais Python, purtătorul de cuvânt al organizației. Ea subliniază că fondurile publice alocate cercetării pe animale – între 100 și 200 de milioane de franci elvețieni – ar fi mai bine utilizate pentru dezvoltarea metodelor alternative, care primesc în prezent sprijin financiar minimal.

Universitățile apără testul, dar controversele continuă

Deși multe instituții internaționale, precum Sanofi, Bayer, Roche și Pfizer, au renunțat la utilizarea acestui test, universitățile din Lausanne și Zurich, precum și EPFL, încă îl folosesc. EPFL a argumentat că fiecare experiment pe animale este aprobat de o comisie cantonală independentă, iar suferința animalelor este minimizată. „Apa este încălzită, iar animalele care întâmpină dificultăți sunt îndepărtate imediat”, explică un cercetător. Acesta adaugă că nivelul de stres resimțit de rozătoare în timpul testului este similar cu cel al unui șobolan sălbatic într-o zi rece de iarnă.

Cu toate acestea, o asociație studențească din cadrul EPFL a solicitat organizarea unei dezbateri publice privind utilizarea testului. Deși dezbaterea era planificată pentru 2023, aceasta a fost amânată de două ori. „EPFL încearcă în mod clar să evite dezbaterea. Aceasta este o poziție absolut nedemocratică”, a declarat Léonore Porchet. Reprezentanții universității au justificat amânarea prin lipsa unui cadru echilibrat pentru discuții, dar au promis organizarea dezbaterii în septembrie 2026.

Organizațiile pentru protecția animalelor cer schimbarea regulilor

În Elveția și pe teritoriul Uniunii Europene, testul de înot forțat este clasificat în categoria 3 de stres, cea mai înaltă. Conform Athénais Python, rezistența la abandonarea acestei practici este alimentată de obiceiurile vechi ale cercetătorilor și de lipsa fondurilor pentru metode alternative. Ea consideră esențial ca universitățile elvețiene să adopte o poziție fermă împotriva acestui experiment: „Este crucial să ne îndreptăm către metode mai etice și mai eficiente.”

În timp ce dezbaterea continuă, presiunea din partea opiniei publice și a organizațiilor pentru drepturile animalelor crește, punând în lumina reflectoarelor necesitatea modernizării metodelor de cercetare în Elveția.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
LiveText
Politică 21:41
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
U Cluj – Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. Posibilii adversari ai ”șepcilor roșii” în faza următoare
Fanatik.ro
U Cluj – Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. Posibilii adversari ai ”șepcilor roșii” în faza următoare
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Ce scrie despre „șansele lui Veștea” cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și risc politic
Mediafax.ro
Ce scrie despre „șansele lui Veștea” cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și risc politic
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara

Politic

CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
LiveText
Politică 21:41
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, out de la Tottenham!? De Zerbi a făcut mutarea care nu lasă loc de interpretări
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!