Criticii susțin că testul nu poate reproduce depresia umană

Metoda implică plasarea șoarecilor sau șobolanilor în cilindri adânci cu apă, din care nu pot scăpa. În aceste condiții, animalele se zbat pentru a nu se îneca, iar în cele din urmă renunță și rămân nemișcate la suprafață. La EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), testul este utilizat în cercetarea relației dintre activitatea cerebrală și comportamentul motivat. În alte cazuri, este folosit pentru a evalua eficacitatea antidepresivelor: animalele tratate ar trebui să înoate mai mult timp decât cele netratate.

Totuși, criticii subliniază că această metodă prezintă limite serioase. Un cercetător anonim de la EPFL a recunoscut pentru Blick că testul nu reflectă cu acuratețe depresia umană: „A spune că un șoarece aflat în suferință este deprimat ar fi o simplificare excesivă.”

Presiuni pentru interzicerea testului controversat în Elveția

Léonore Porchet a depus o moțiune în Consiliul Național, cerând interzicerea testului de înot forțat în Elveția. „Este inadmisibil să supunem rozătoarele unui asemenea tratament pentru experimente care nu au adus niciodată rezultate concrete în dezvoltarea de medicamente”, a declarat aceasta.

Critici vin și din partea Ligii Elvețiene Împotriva Experimentelor pe Animale, care de decenii militează pentru eliminarea testului. „În cei 50 de ani de la inventarea sa, testul nu a dus niciodată la dezvoltarea de noi medicamente sau terapii”, afirmă Athénais Python, purtătorul de cuvânt al organizației. Ea subliniază că fondurile publice alocate cercetării pe animale – între 100 și 200 de milioane de franci elvețieni – ar fi mai bine utilizate pentru dezvoltarea metodelor alternative, care primesc în prezent sprijin financiar minimal.

Universitățile apără testul, dar controversele continuă

Deși multe instituții internaționale, precum Sanofi, Bayer, Roche și Pfizer, au renunțat la utilizarea acestui test, universitățile din Lausanne și Zurich, precum și EPFL, încă îl folosesc. EPFL a argumentat că fiecare experiment pe animale este aprobat de o comisie cantonală independentă, iar suferința animalelor este minimizată. „Apa este încălzită, iar animalele care întâmpină dificultăți sunt îndepărtate imediat”, explică un cercetător. Acesta adaugă că nivelul de stres resimțit de rozătoare în timpul testului este similar cu cel al unui șobolan sălbatic într-o zi rece de iarnă.

Cu toate acestea, o asociație studențească din cadrul EPFL a solicitat organizarea unei dezbateri publice privind utilizarea testului. Deși dezbaterea era planificată pentru 2023, aceasta a fost amânată de două ori. „EPFL încearcă în mod clar să evite dezbaterea. Aceasta este o poziție absolut nedemocratică”, a declarat Léonore Porchet. Reprezentanții universității au justificat amânarea prin lipsa unui cadru echilibrat pentru discuții, dar au promis organizarea dezbaterii în septembrie 2026.

Organizațiile pentru protecția animalelor cer schimbarea regulilor

În Elveția și pe teritoriul Uniunii Europene, testul de înot forțat este clasificat în categoria 3 de stres, cea mai înaltă. Conform Athénais Python, rezistența la abandonarea acestei practici este alimentată de obiceiurile vechi ale cercetătorilor și de lipsa fondurilor pentru metode alternative. Ea consideră esențial ca universitățile elvețiene să adopte o poziție fermă împotriva acestui experiment: „Este crucial să ne îndreptăm către metode mai etice și mai eficiente.”

În timp ce dezbaterea continuă, presiunea din partea opiniei publice și a organizațiilor pentru drepturile animalelor crește, punând în lumina reflectoarelor necesitatea modernizării metodelor de cercetare în Elveția.

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