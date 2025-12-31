3 persoane au fost reținute, inclusiv Karlos Vémola, iar acuzațiile de trafic organizat de droguri le-ar putea aduce pedepse între 10 și 18 ani de închisoare.

Producție și distribuție ilegală de substanțe narcotice

În dimineața de 23 decembrie, mai multe mașini ale poliției și un vehicul al Vămii au descins la casa lui Vémola.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Centrului Național Antidrog, Lucie Šmoldasová, „au fost reținute două persoane în Praga și una în regiunea Středočeský”.

Acțiunea a vizat activități infracționale legate de droguri. Seara, toți cei trei suspecți au fost oficial acuzați de „producție și distribuție ilegală de substanțe narcotice”, o infracțiune considerată extrem de gravă în legislația Republicii Cehe.

Soția lui Karlos, Lela, a confirmat că autoritățile au intervenit chiar înainte de ajunul Crăciunului. În jurul orei 14.00, managerul Lelei a încercat să o scoată pe aceasta și pe copii din casă, dar poliția nu a permis evacuarea.

La scurt timp, Karlos Vémola a fost scos din locuință, purtând o haină cu glugă și cătușe la mâini.

„Cei trei bărbați reținuți au fost acuzați de activități organizate de trafic internațional de droguri”, a declarat Šmoldasová. Aceasta a adăugat că ancheta se află sub incidența celui mai sever paragraf al Codului penal, datorită amplorii și organizării grupului.

Dacă vor fi găsiți vinovați, pedeapsa minimă va fi de 10 ani de închisoare.

Luni, 28 decembrie, Karlos a primit o cartelă SIM preplătită a închisorii și poate alege 5 numere de telefon pe care să le apeleze. Apelurile sunt monitorizate și înregistrate de administrația penitenciarului, iar Karlos are un timp strict limitat pentru ele.

În 2016, Karlos Vémola a fost condamnat la un an de închisoare în Regatul Unit pentru cultivare de droguri. În cele din urmă, a petrecut doar 6 luni după gratii.

Are menajerie acasă, ca Nuțu Cămătaru

Nu este prima dată când Vémola are probleme legale în preajma sărbătorilor. În 16 decembrie 2022, vameșii au efectuat o razie la domiciliul său pentru verificarea condițiilor de creștere a animalelor exotice.

Ministerul Mediului din Cehia i-a confiscat tigroaica, pe Ramba, luptătorului de MMA. La acel moment nu au fost formulate acuzații penale.

În Vémolandul său, cum își numește menajeria, Karlos „Terminator” Vémola, campion Octogon, are o mulțime de animale exotice: o pereche de crocodili, un rechin, trei lei și tigroaica albă Antonia Ramba.

Soția siliconată tocmai i-a descoperit noile infidelități

Acțiunea autorităților vine într-un context delicat pentru familia Vémola. Relația dintre Karlos și Lela Ceterova, fostă luptătoare și ea, este în criză.

Karlos Vemola, în momentul arestării, în hanorac și cu gluga trasă pe cap. Foto: Profimedia

După o vacanță tensionată în Dubai, unde Lela ar fi descoperit dovezi ale infidelității lui Karlos, cuplul a decis să petreacă sărbătorile împreună.

„Nu vreau să discut aceste probleme înainte de Crăciun. Vreau liniște pentru copii”, a spus Lela.

„Terminator” și Lela s-au despărțit în 2020, dar s-au împăcat și s-au căsătorit pe 28 iulie 2022. Au 3 copii, dintre care un băiat se numește Rocky. Karlos mai are un copil dintr-o altă relație.

Viața la 24.500 de euro pe lună, case, blocuri și mașini de lux

Pe de altă parte, Vémola estimase, în podcastul Realitní bubly, că viața familie lui, în rate și facturi, costă 600.000 de coroane pe lună, circa 24.500 de euro.

Mă gândesc și să cumpăr o proprietate în Dubai, trebuie să cheltuiesc cam 10 milioane de coroane (peste 400.000 de euro). Aici am cumpărat un bloc de apartamente în Prosek cu 27 de milioane (1,1 milioane de euro).

La mijlocul lunii septembrie a acestui an, Vémola a cumpărat un bloc de apartamente în Úpice pentru șapte milioane de coroane (280.000 de euro), potrivit iDnes.cz.

Anterior, în 2018, Karlos a cumpărat și Vémoland în Měchenice, lângă Praga, unde a locuit cu familia sa până la arestarea sa, cu 14,5 milioane de coroane, circa 600.000 de euro, bani împrumutați.

După recenta arestare și acuzațiile privind criminalitatea organizată legată de droguri, Vermola și-a scos la vânzare limuzina Lamborghini.

Primul ceh din UFC

Născut la Olomouc, „Terminator” Vémola este primul ceh care a luptat în Ultimate Fighting Championship (UFC).

A strălucit în O2 Arena pe 7 decembrie 2017, când l-a învins în prima rundă pe Petr Ondruš, cunoscut sub numele de Píno, un luptător de K-1.

Apoi, Terminator a semnat un contract pe termen mai lung cu organizația XFN, dar în ciuda angajamentului, s-a transferat la rivala Oktagon la începutul anului 2019.