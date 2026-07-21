De ce a fost ales orașul Sânnicolau Mare pentru realizarea unui aquapark

Inițiativa, realizată de Consiliul Județean (CJ) Timiș în parteneriat cu Primăria Sânnicolau Mare și ADR Vest, reprezintă primul complex acvatic public din regiune alimentat de o valoroasă resursă de apă geotermală. Proiectul a fost anunțat pe 10 iulie, într-o conferință de presă.

„Va fi primul aquapark din Banat construit din fonduri publice și unul dintre cele mai importante proiecte de agrement din vestul României”, a precizat, recent, Alfred Simonis, preşedintele CJ Timiş.

Acesta a explicat și ce a fost ales orașul Sânnicolau Mare pentru această investiție. „Am ales Sânnicolau Mare pentru că aici există una dintre cele mai valoroase resurse de apă geotermală din această parte a țării, dar și pentru că administrația locală a pregătit din timp un proiect matur, gata pentru finanțare și execuție”, a mai adăugat el.

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Suprafața aquapark-ului va fi de 4 hectare, cu numeroase bazine interioare și exterioare, inclusiv cu apă termală, tobogane sau facilități de fizioterapie.

„Vom începe construirea primului aquapark din Banat din fonduri publice și va fi la Sânnicolau Mare. Este cea mai bună apă geotermală din Timiș, condiție obligatorie pentru a putea depune un proiect pe finanțare europeană prin ADR Vest”, a mai precizat președintele CJ Timiș.

Sânnicolau Mare se află la 47 km nord-vest de Timișoara, fiind cel mai vestic oraș din România.

Proiectul este estimat la 40 de milioane de euro

Odată cu finalizarea lucrărilor la viitorul aquapark, Sânnicolau Mare ar putea să devină un nou pol de atracție pentru agrement și turism. Proiectul este estimat, potrivit președintele CJ Timiș, la aproximativ 40 de milioane de euro.

Dănuț Groza, primarul de la Sânnicolau Mare, a precizat că proiectul a fost început în urmă cu mai mulți ani. Proiectul tehnic este gata, urmează să fie aprobată prin hotărâre de Consiliu Local și Consiliu Județean valoarea proiectului și contractul de asociere. Apoi, obiectivul poate să fie lansat în licitație.

„Cochetăm cu această idee de mai mulți ani, de a construi un aquapark la Sânnicolau Mare. (…) Ne dorim să generăm un turism de weekend, pentru că oamenii nu au alternative. Aquapark-ul va fi legat de alte obiective turistice”, a explicat primarul Dănuț Groza, în timpul conferinței de presă.

Locația este stabilită în zona fostului poligon, acolo unde Primăria Sânnicolau Mare deține șase hectare.

„Doi ani este termenul de execuție. Ne-am dorit și cred că este important ca obiectivul să funcționeze pe toată perioada anului”, a mai adăugat primarul Dănuț Groza.

Vor fi construite aproximativ 400 de locuri de parcare, iar aquapark-ul va genera în jur de 35-40 de locuri de muncă.

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