Heart Aerospace: De la Suedia la SUA

Avioanele electrice au făcut un pas important spre viitor, după ce prototipul X1 al suedezilor de la Heart Aerospace a realizat primul zbor demonstrativ la 16 august 2026, de pe aeroportul Plattsburgh, lângă New York. Acest zbor marchează un moment istoric în aviația electrică, fiind cel mai mare avion electric de pasageri construit până acum, conform Piata Auto.

Heart Aerospace, compania fondată în Suedia, și-a mutat între timp sediul în SUA, pentru a beneficia de reglementările mai flexibile și accesul la capitalul american. În luna iulie 2026, prototipul X1 a primit certificatul de conformitate în SUA, deschizând calea pentru teste și dezvoltarea ulterioară.

„Am luat această decizie pentru a accelera procesul de inovare și a avea acces la o piață mai mare”, au declarat reprezentanții companiei.

Prototipul X1: Dimensiuni și performanțe

Modelul X1 este un prototip funcțional la scară 1:1, cu dimensiuni similare unui avion regional tradițional: 32,3 metri lungime, 23,2 metri lățime și 7,3 metri înălțime. În timpul zborului, care a durat 27 de minute și a atins o altitudine de 335 metri (1.100 picioare), avionul a folosit exclusiv energia stocată în baterii, fără ajutorul turbogeneratorului hibrid.

Propulsia este asigurată de patru motoare electrice de 400 kW fiecare, generând o putere totală de 1,6 MW. Avionul este conceput să transporte până la 30 de pasageri, iar autonomia sa electrică este de 200 km. În modul hibrid, când turbogeneratorul intră în funcțiune, autonomia poate crește până la 800 km, făcându-l o opțiune viabilă pentru zboruri regionale.

Modelul ES-30: Viitorul aviației electrice

Heart Aerospace a anunțat că modelul de serie, denumit ES-30, va fi creat pentru zboruri regionale, având capacitatea de a transporta 30 de pasageri. Avionul este proiectat să încorporeze 5 tone de baterii în partea centrală inferioară a fuzelajului, optimizând distribuția greutății și aerodinamica.

„Am lucrat intens la design pentru a face acest model cât mai eficient din punct de vedere energetic și cât mai practic pentru operatorii de zboruri regionale”, au explicat inginerii companiei.

Costuri de operare reduse

Un detaliu impresionant al zborului demonstrativ este consumul redus de energie. Heart Aerospace susține că avionul a consumat doar echivalentul a 5 dolari în electricitate pentru cele 27 de minute de zbor, inclusiv decolare și aterizare. La un cost local de 4-5,5 cenți pe kWh în Plattsburgh, consumul total de energie se situează între 100 și 125 kWh.

„Aceasta este dovada că avioanele electrice pot revoluționa industria aviatică, oferind costuri de operare mult mai mici decât cele ale avioanelor convenționale”, au declarat oficialii Heart Aerospace.

Provocări și perspective

Deși avioanele electrice se confruntă cu provocări semnificative, precum greutatea bateriilor și necesitatea de a respecta reglementările stricte în aviație, Heart Aerospace demonstrează că tehnologia este pe drumul cel bun. Cu zboruri regionale de scurtă durată, aceste avioane pot deveni o soluție sustenabilă și economică într-o industrie în care prețul combustibilului convențional continuă să crească.

Zborul prototipului X1 reprezintă un pas important în direcția transformării aviației electrice într-o realitate palpabilă. Cu o autonomie hibridă impresionantă și costuri de operare reduse, modelul ES-30 promite să fie o opțiune viabilă pentru operatorii de zboruri regionale din întreaga lume.

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