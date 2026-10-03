Rezolv Energy, companie sprijinită de Actis și Mubadala, a inaugurat Etapa 1 a parcului eolian VIFOR din județul Buzău, un moment important pentru energia regenerabilă din România, informează compania, într-un comunicat transmis vineri presei.

Cu o capacitate de 192 MW, acesta este cel mai mare proiect eolian operaționalizat în țară în ultimii zece ani.

Cel mai mare proiect eolian din ultimul deceniu

Etapa 1 a proiectului VIFOR din Buzău include 30 de turbine Vestas EnVentus V162, fiecare având o capacitate de 6,4 MW.

Acestea se remarcă printr-o înălțime a turnului de 166 de metri și un diametru al rotorului de 162 de metri. Vestas a fost responsabilă pentru inginerie, achiziții și construcție (EPC) în această primă etapă.

După finalizarea celei de-a doua etape, preconizată pentru 2027, capacitatea totală a parcului va ajunge la 461 MW, transformându-l într-unul dintre cele mai mari parcuri eoliene onshore din Europa.

Parcul eolian VIFOR, contribuție semnificativă la tranziția energetică

În condițiile în care România deține în prezent doar 3 GW de capacitate eoliană instalată, proiectul VIFOR reprezintă un pas esențial pentru atingerea țintei de 7,3 GW până în 2030, conform Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.

Capacitatea eoliană a crescut rapid în perioada 2010–2015, după care dezvoltarea a stagnat.

Reprezentanții companiei sunt optimiști: „Etapa 1 a proiectului VIFOR marchează începutul unui nou val de proiecte eoliene de mare anvergură, care vor contribui la reducerea emisiilor României și la consolidarea securității sale energetice”.

La finalizarea celor două etape, parcul eolian va fi capabil să alimenteze cu energie verde peste 270.000 de gospodării și să reducă emisiile de CO₂e cu aproximativ 540.000 de tone anual, conform datelor citate de companie.

Pentru Etapa a 2-a, sunt asigurate 331 de milioane euro

Prima etapă a proiectului VIFOR a fost sprijinită financiar de un consorțiu format din opt instituții, inclusiv Erste Group, UniCredit Group și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), printr-o finanțare de până la 291 de milioane de euro.

Pentru Etapa a 2-a, sunt deja asigurate alte 331 de milioane de euro, provenind în mare parte de la aceiași creditori.

De asemenea, proiectul beneficiază de șase contracte pe termen lung de cumpărare de energie electrică (PPA) cu companii de renume precum T-Mobile Czech Republic, Slovak Telekom și Bekaert. Aceste contracte vor genera anual peste 350 GWh de energie regenerabilă.

Rezolv Energy, portofoliu de 2,8 GW de proiecte regenerabile

Rezolv Energy se afirmă tot mai mult ca un jucător major în tranziția energetică a Europei de Sud-Est.

Compania administrează un portofoliu de 2,8 GW de proiecte regenerabile, aflate în diverse etape de dezvoltare.

Printre acestea se numără proiectul solar Dama din județul Arad, cu o capacitate de 1,3 GW, care va deveni cel mai mare parc solar din Uniunea Europeană, și parcurile eoliene Dunărea East & West din județul Constanța, cu o capacitate combinată de 600 MW.

„Rezolv a fost înființată pentru a fi un lider al tranziției energetice în Europa de Sud-Est, așa că este un motiv de mândrie pentru noi să punem în funcțiune cel mai mare proiect eolian nou din România din ultimul deceniu”, a declarat Alastair Hammond, CEO al Rezolv Energy.