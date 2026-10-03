Un bilet ascuns sub scări în 1982 de o fetiță de 10 ani a fost descoperit în Essex, Marea Britanie, în timpul renovării unei case, relatează The Telegraph. Autoarea scrisorii a fost găsită după 44 de ani prin rețelele sociale.

Un mesaj scris de o fetiță în vârstă de 10 ani în anul 1982 a fost descoperit recent sub scările unei case din Hockley, Essex, Marea Britanie.

Nota, ascunsă timp de 44 de ani, a fost dezvăluită de actuala locatară, Michelle Harwood, în timpul unor lucrări de renovare.

„Pentru cel care va găsi”, începea mesajul scris de Rachel North, care a oferit câteva detalii despre viața ei din acea vreme.

„Această notă a fost lăsată aici pe 12 august 1982, în timpul domniei Reginei Elisabeta a II-a. Mă numesc Rachel North, locuiesc aici cu mama, tata, fratele meu și pisica noastră, Kizzy. Am 10 ani”, a scris ea.

Michelle, 36 de ani, a mărturisit emoția trăită la descoperirea scrisorii. „Când am citit «Pentru cel care va găsi», am simțit imediat fiori pe șira spinării”, a spus ea.

Uimită de vechimea mesajului, aceasta a decis să găsească autoarea scrisorii, publicând o fotografie a acesteia într-un grup local de pe Facebook.

„Nu credeam că o să reușesc, dar am vrut să încerc”, a adăugat Harwood.

Datorită rețelelor sociale, Rachel Miles, azi 54 de ani și profesoară în Buckinghamshire, a fost găsită în doar câteva ore.

„Cred că rețelele sociale sunt fantastice pentru astfel de lucruri, pentru că atât de mulți oameni sunt conectați acolo”, a spus Michelle.

Rachel a dezvăluit că ideea de a ascunde un mesaj pentru viitor i-a venit după ce a vizionat o emisiune TV pentru copii, „Blue Peter”.

Mi s-a părut o idee grozavă să las, în esență, o scrisoare pentru viitor. Și sunt, bineînțeles, foarte fericită că cineva a găsit-o.