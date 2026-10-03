Volkswagen Tayron poate fi cumpărat atât cu motor diesel, cât și în versiune plug-in hybrid, iar diferența de preț dintre cele două nu este foarte mare. AutoExpert le-a comparat în condiții reale de utilizare, iar rezultatul arată că răspunsul depinde foarte mult de unde și cum conduci mașina.

Dieselul consumă mai puțin la drum lung

În testul AutoExpert, Volkswagen Tayron 2.0 TDI de 193 CP a fost mai eficient decât versiunea plug-in hybrid atunci când bateria acesteia era descărcată.

Pe drum național, Tayron PHEV a consumat 6,5 l/100 km, iar pe autostradă 7,6 l/100 km. În medie, valorile au fost cu aproximativ 1 l/100 km mai mari decât cele obținute de diesel.

Explicația este simplă. Tayron PHEV cântărește cu aproximativ 112 kg mai mult și, după descărcarea bateriei, trebuie să transporte în continuare întregul sistem electric. La viteze mari, avantajul motorului electric scade, iar motorul pe benzină trebuie să lucreze mai mult.

Versiunea diesel are și tracțiune integrală 4Motion, în timp ce PHEV-ul este disponibil doar cu tracțiune față. Tot dieselul poate fi configurat cu șapte locuri și oferă un portbagaj mai mare: 885 de litri față de 705 litri în cazul plug-in hybridului.

În oraș, situația se schimbă complet

Avantajul PHEV-ului apare dacă proprietarul îl încarcă regulat. Volkswagen Tayron plug-in hybrid are o baterie de 19,7 kWh utilizabili, iar AutoExpert a măsurat o autonomie electrică reală de aproximativ 125 km în oraș.

Pe drum național, mașina a parcurs 116 km doar electric, iar pe autostradă aproximativ 95 km.

Asta înseamnă că, pentru cine face zilnic drumuri scurte și are unde să încarce mașina, motorul pe benzină poate rămâne oprit zile întregi. Într-un astfel de scenariu, consumul de carburant poate fi aproape zero pentru naveta zilnică.

Tayron PHEV poate fi încărcat și rapid, cu până la 40 kW în curent continuu. Încărcarea de la 10 la 80% durează aproximativ 26 de minute.

Care variantă are mai mult sens?

Pentru cine merge mult pe autostradă, face drumuri lungi și nu vrea să depindă de încărcare, dieselul rămâne varianta mai eficientă. În testul real, acesta a consumat aproximativ cu un litru mai puțin la 100 km atunci când PHEV-ul rula cu bateria descărcată.

Pentru cine conduce în principal prin oraș și poate încărca acasă sau la serviciu, plug-in hybridul poate fi însă mult mai economic. Cei aproximativ 125 km electrici măsurați în oraș sunt suficienți pentru ca mulți șoferi să facă mai multe zile de navetă fără să pornească motorul termic.

Diferența de preț este și ea relativ mică. Tayron 2.0 TDI 4Motion de 193 CP pornește de la aproximativ 52.174 de euro, iar versiunea plug-in hybrid de 204 CP de la aproximativ 50.416 euro.

În practică, concluzia testului este simplă: dieselul consumă mai puțin la drum lung, iar PHEV-ul poate consuma mult mai puțin în oraș, dar numai dacă este încărcat regulat.