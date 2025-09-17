Restricțiile vizează două domenii

„Pentru copii, punem siguranţa înaintea libertăţii şi a intimităţii”, a afirmat şeful OpenAI Sam Altman în anunţul care însoţeşte aceste măsuri. Două domenii sunt vizate în special de noile restricţii: conversaţiile cu teme sexuale şi cele care oferă informaţii care îi pot ajuta pe copii să-şi facă singuri rău.

Restricționarea accesului la informații sensibile poate reduce riscul ca AI-ul să fie folosit pentru a facilita activități ilegale sau dăunătoare (ex: instrucțiuni pentru fabricarea de arme, promovarea terorismului, cyberbullying).

Principalul beneficiu este o mai bună protecție a utilizatorilor vulnerabili, în special a copiilor, de conținutul periculos sau inadecvat. Prin demonstrarea unui angajament față de siguranță și etică, companiile pot construi o încredere mai mare în tehnologia AI. Această decizie reflectă o asumare a responsabilității sociale din partea dezvoltatorilor de AI.

ChatGPT va înceta să flirteze cu minorii

Practic, ChatGPT va înceta să flirteze cu minorii şi nu va mai răspunde la întrebările care caută informaţii despre autoflagelare şi sinucidere.

În cazul în care un minor caută astfel de informaţii, serviciul va încerca să contacteze părinţii şi, în cazuri foarte grave, direct poliţia locală.

Măsurile vin după ce OpenAI a fost acuzată în instanţă că a facilitat moartea unui copil care s-a sinucis după mai multe luni în care a interacţionat cu ChatGPT.

Nu este un caz singular. Şi alte companii, precum Character.AI, au de înfruntat acuzaţii similare.

ChatGPT, asistentul virtual bazat pe inteligență artificială, a atins un nou record de utilizare, conform unor informații recente.

