Zhang Youxia este cel mai înalt gradat militar din China

Într-un comunicat, ministerul a declarat: „După examinare (…), s-a decis deschiderea unei anchete asupra lui Zhang Youxia”, care ocupă și funcția de membru în organul executiv al Partidului Comunist Chinez, format din 24 de membri.

Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, este cel mai înalt gradat militar din China. Liu Zhenli, în vârstă de 61 de ani, este responsabil de planificarea operațiunilor militare.

Comisia Militară Centrală asigură controlul absolut al partidului asupra armatei

Comisia Militară Centrală, condusă de președintele Xi Jinping, este organismul suprem de comandament militar și garantează controlul absolut al partidului asupra armatei. În octombrie 2025, Zhang Shengmin a fost numit al doilea vicepreședinte al CMC, înlocuindu-l pe He Weidong, care a fost și el anchetat pentru corupție, alături de alți opt oficiali militari.

Cum văd analiștii valul de epurări din armata chineză. Foto: Shutterstock

Val de epurări în armata chineză

Potrivit Le Monde, anunțul vine după speculații apărute în urma absenței lui Zhang Youxia și Liu Zhenli de la o întâlnire oficială prezidată de Xi Jinping.

De la preluarea conducerii partidului în 2012, Xi Jinping a lansat o amplă campanie anticorupție, despre care criticii susțin că ar fi folosită pentru îndepărtarea rivalilor politici.

În 2024, fostul ministru al apărării, Li Shangfu, a fost exclus din partid din cauza unor suspiciuni de corupție, la fel ca predecesorul său, Wei Fenghe.

O soartă similară a avut și He Weidong, numărul doi al armatei chineze, dar și generalul responsabil cu „munca politică”, în cazul în care AEP ar trebui să intervină în apărarea națiunii în cazul unui conflict extern, dar și în protejarea regimului, relatează Le Monde.

„În timpul primelor sale mandate, era logic ca Xi să se ia de rivalii săi, de celelalte centre de putere din cadrul armatei. Apoi, o schimbare, care a semănat confuzie în rândul multora, este că acum îi atacă pe cei care ar fi trebuit să fie protejații săi. Cu toate acestea, nu văd în asta un semn de slăbiciune, ci dimpotrivă, dovada dominației sale continue”, spune Joe Czin, astăzi cercetător la Brookings Institution, în Washington, potrivit sursei citate.

Aceste probleme interne sunt considerate obstacole în pregătirea armatei chineze pentru provocările externe, în contextul în care tensiunile cu Statele Unite cresc, iar Xi Jinping a cerut militarilor să fie capabili să conducă o operațiune în Taiwan până în 2027.

