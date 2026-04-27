Ce s-a vândut, mai exact

Pe data de 24 aprilie 2026 in Honk Gong la licitația Sothebys, piesa care a atras toată atenția a fost un Cartier London Crash din 1987, descris de casa de licitații ca un exemplar rar în aur galben, „believed to be one of only three examples made in 1987”. Înainte de licitație, casa estima un preț între 3,2 și 6 milioane HKD, adică aproximativ 408.000–765.000 dolari.

Rezultatul final a fost mult peste așteptări: 15.616.000 HKD, adică aproximativ 1.925.000 dolari. Sothebys a anunțat pe canalele sale oficiale că aceasta este cea mai mare sumă plătită vreodată pentru un ceas Cartier de mână.

De ce contează atât de mult acest Crash

Cartier Crash este, de ani buni, unul dintre cele mai dorite modele vintage Cartier. Forma lui distorsionată a devenit aproape un simbol în lumea colecționarilor, iar versiunile timpurii sau rare, mai ales cele Cartier London, sunt într-o cu totul altă ligă față de un Crash modern sau față de un Cartier clasic produs în volume mai mari.

În cazul de față, nu vorbim doar despre design, ci și despre raritate. Dacă estimarea Sothebys este corectă, faptul că există doar trei exemplare din această serie 1987 explică de ce licitația a urcat atât de sus și de ce piesa a depășit clar estimarea inițială.

Hype-ul din jurul Crash-ului nu vine doar din raritate, ci și din cât de puternic a intrat modelul în cultura pop și în lumea colecționarilor. A fost purtat de nume precum Kanye West, Jay-Z, Tyler, the Creator, LeBron James, Kim Kardashian, Tom Brady sau Timothée Chalamet, iar asta i-a împins și mai mult aura de obiect-simbol, nu doar de simplu ceas.

În același timp, povestea lui rămâne învăluită în mister: multă lume încă repetă legenda că designul ar fi pornit de la un ceas Cartier deformat într-un accident auto, în timp ce alții îl leagă de ceasurile topite ale lui Salvador Dalí. Sothebys și alte surse serioase spun însă clar că originile exacte nu sunt complet confirmate, iar tocmai această zonă gri a făcut modelul și mai mitic.

Crash-ul nu este doar o relicvă vintage, pentru că se poate cumpăra și astăzi în versiuni moderne, iar la Watches and Wonders 2026 Cartier a lansat un nou Crash Squelette în platină, în seria Cartier Privé, considerată de mulți urmașa spirituală a erei CPCP. Prețul noului model nu a fost anunțat public la lansare, dar ediția este limitată la 150 de piese, ceea ce spune deja destul despre cât de greu va fi de obținut.

Ce spune vânzarea asta despre piața Cartier

În primul rând, că vintage Cartier rămâne extrem de puternic. Sothebys a construit chiar o întreagă serie de vânzări în jurul colecției „The Shapes of Cartier”, semn că există interes real, nu doar hype de moment. Un articol publicat chiar de Sothebys înainte de licitație arăta că acest Crash era una dintre piesele centrale ale lotului scos la vânzare în Hong Kong.

În al doilea rând, piața nu mai tratează Cartier doar ca pe un brand elegant sau „safe”. În zona vintage rar, Cartier a intrat serios în teritoriul unde contează istoria exactă a piesei, atelierul din care vine, anul, starea și raritatea. Iar Crash-ul este modelul care simbolizează cel mai bine trecerea asta.

