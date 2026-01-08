De unde provine porecla „Two Steps”

Localul tradițional de pe Sharrow Vale Road a fost listat inițial în 1895 în „directorul comercianților” ca „vânzător de pește prăjit”.

De-a lungul anilor, restaurantul a trecut prin mai mulți proprietari, iar Laggy Kagetzis este la conducere de aproximativ două decenii.

Înaintea sa, Nan și Graham au lucrat timp de 34 de ani în spatele tejghelei, câștigându-și locul în istoria fish and chips-urilor din Sheffield.

În timpul Primului Război Mondial, numeroase puncte de vânzare a fish and chips-urilor au apărut în zonă.

Localnicii au început să spună că trebuie să faci „doi pași pentru a intra”, referindu-se la distanța mică dar aglomerată până la ușă. Această poreclă amuzantă a devenit rapid denumirea oficială a restaurantului: „Two Steps”.

Oamenii stau la coada în fața restaurantului Two Steps Foto: Facebook/Two Steps

Clienți loiali și recenzii elogioase

Vizitatorii descriu experiența ca fiind „fabuloasă” și spun că au mâncat „cel mai bun fish and chips de departe”.

„Călătoresc câțiva kilometri ca să ajung la această prăvălie cu cartofi prăjiți. Are un personal extraordinar, iar proprietarul este fabulos. Nu voi schimba această prăvălie cu alta.”, a scris un client.

Clienți fideli și rețete tradiționale Foto: Facebook/Two Steps

Porțiile sunt generoase, ingredientele sunt de calitate premium, iar serviciul este lăudat pentru amabilitate și profesionalism.

„Trebuie să spun că acest local este de departe cel mai bun restaurant cu specific chippy din oraș! Sunt client fidel în fiecare vineri de aproape 20 de ani, iar localul este adesea aglomerat, cu cozi care se întind până afară, chiar și pe ploaie. Prețurile sunt bune, iar porțiile sunt generoase. Rareori reușesc să termin tot ce am comandat.”, spune altcineva pe TripAdvisor.

Chiar și în condiții meteo nefavorabile, clienții formează cozi lungi la intrare, dornici să guste preparatele tradiționale.

Un meniu care nu se schimbă

Two Steps refuză să se conformeze trendurilor moderne, renunțând la adăugarea unor produse precum batonul Mars pane.

Proprietarul Laggy Kagetzis subliniază: „Strică uleiul și oricum nu sunt de acord cu asta. E un atac de cord pe tavă.”

Astfel, restaurantul rămâne fidel rețetelor sale tradiționale.

Deși alte orașe precum Londra sau Yeadon au restaurante renumite, Two Steps își revendică titlul de cel mai vechi restaurant de fish and chips din Marea Britanie care a supraviețuit.

Two Steps Fish and Chip Shop rămâne astfel un loc în care istoria, tradiția și gustul se întâlnesc, iar clienții continuă să facă coadă „la ușa” sa după 131 de ani.

