Paris domină topul orașelor ideale pentru munca la distanță

Pe primul loc în clasament, cu un scor de 63,4 puncte din 100, se află Parisul, Orașul Luminilor. Capitala franceză excelează la viteza conexiunilor fixe și mobile de internet, esențiale pentru lucrătorii la distanță. În plus, Parisul oferă o mulțime de muzee, galerii și alte atracții turistice, ocupând locul doi în această categorie, după Roma.

Cu toate acestea, costurile ridicate, în special pentru cazare și cappuccino, reprezintă un dezavantaj. Chiar și așa, Parisul rămâne o destinație de top pentru cei care vor să îmbine munca cu plăcerea.

Lisabona, opțiunea accesibilă pentru nomazii digitali

Locul al doilea în clasament este ocupat de Lisabona, cu 61,2 puncte. Capitala Portugaliei se remarcă prin costurile accesibile, cu chirii lunare ce pornesc de la doar 237 de euro, cele mai mici din Europa. Prețul mediu al unui cappuccino este de 2,55 euro, ceea ce face din Lisabona o opțiune economică pentru cei care lucrează de la distanță.

În plus, Lisabona oferă internet rapid și o atmosferă vibrantă, cu multe cafenele și o comunitate în creștere de freelanceri și nomazi digitali. Soarele generos și peisajele deosebite completează această ofertă atrăgătoare.

Londra: infrastructură excelentă, dar costuri ridicate

Pe locul trei, cu 60 de puncte, se află Londra. Capitala britanică se distinge prin cele 562 de spații de coworking, de două ori mai multe decât în Barcelona, clasată pe locul doi la acest capitol. De asemenea, Londra oferă o gamă impresionantă de activități de agrement, cu 4.450 de atracții listate pe TripAdvisor.

Cu toate acestea, costurile vieții ridicate rămân un obstacol. Un cappuccino costă, în medie, 4,80 euro, iar cazarea și prețurile generale sunt printre cele mai mari din top.

Orașele mai puțin prietenoase pentru munca de la distanță

La polul opus al clasamentului, Salzburg, al patrulea oraș ca mărime din Austria, a obținut doar 10 puncte. Deși peisajele sale sunt celebre, costurile de trai sunt extrem de ridicate, iar orașul oferă doar șapte spații de coworking, cel mai mic număr dintre toate orașele analizate. În plus, viteza internetului lasă de dorit, iar chiria lunară pentru un apartament începe de la 2.211 euro.

München ocupă penultimul loc, cu 20 de puncte. Deși este cunoscut pentru eficiența sa, orașul suferă din cauza vitezelor mici la internet și a costurilor mari de trai. Cea mai ieftină chirie lunară pentru un apartament ajunge la 1.437 de euro, iar conexiunile de internet sunt printre cele mai lente din Europa.

Hamburg se situează cu puțin mai bine, acumulând 23 de puncte. Totuși, orașul german rămâne o alegere mai puțin inspirată pentru o vacanță de lucru, din cauza internetului lent și a costurilor ridicate. Chiria lunară pornește de la 889 de euro, iar orașul oferă 81 de spații de coworking.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE