Cele mai multe tabere de agrement din România nu funcționează și doar 62 dintre acestea pot fi folosite. Asta a declarat Ioana Bran, ministrul Tineretului și Sportului, care a sugerat că descentralizarea ar putea fi „un lucru benefic” pentru soarta taberelor de agrement.

Nu mai puțin de 98 de tabere de agrement din România sunt nefuncționale, relatează Agerpres.ro. De exemplu, investițiile în singura tabără organizată din județul Vaslui, aflată în patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului, stau blocate de ani de zile pentru că un sfert de secol nu s-a știut cine este proprietarul terenului.

„De când mi-am preluat mandatul am fost în mai multe tabere de agrement din mai multe judeţe ale ţării. Într-adevăr, aceste modernizări, aceste investiţii sunt necesare peste tot în ţară, nu doar la Roica (tabără din Alba pe care a vizitat-o marţi – n.r.). De aceea, eu consider că descentralizarea va fi un lucru benefic. Consider că Consiliul Judeţean, că UAT-ul va putea gestiona, poate, mult mai bine acest patrimoniu despre care discutăm”, a declarat, pentru sursa citată, ministrul Tineretului şi Sportului.