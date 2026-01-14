Cele mai puternice pașapoarte din lume în 2026. Pe ce loc este România

Când vine vorba de a călători fără restricţii dintr-o ţară în alta şi de a beneficia de cozi mai scurte la controlul frontierelor, locuitorii din Singapore au pașapoartele de elită cu mai multă influenţă decât altele.

Topul celor mai puternice pașapoarte în 2026

Japonia și Coreea de Sud împart locul al doilea în clasament, cu acces la 188 de destinații. Henley Passport Index, realizat de Henley & Partners, folosește date de la Asociația Internațională de Transport Aerian pentru a compara mobilitatea globală.

Pe locul trei se află cinci țări europene: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția, fiecare oferind acces fără viză în 186 de destinații.

Locul patru este ocupat de Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia, cu 185 de destinații.

Emiratele Arabe Unite (EAU) au avut o ascensiune remarcabilă, ajungând pe locul cinci, alături de Ungaria, Portugalia, Slovacia și Slovenia, cu 184 de destinații.

Pe locul șase se află Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă şi Polonia.

Australia şi-a menţinut poziţia pe locul șapte în această actualizare trimestrială, alături de Letonia, Liechtenstein şi Regatul Unit.

Regatul Unit este ţara cu cele mai mari pierderi de la an la an în index, având acum acces fără viză la 182 de destinaţii, cu opt mai puţine decât acum 12 luni.

Canada, Islanda şi Lituania se află pe locul opt, cu acces fără viză la 181 de destinaţii, în timp ce Malaezia se află pe locul nouă, cu un scor de 180.

EAU au urcat 57 de poziții în clasament din 2006 și până acum, datorită „angajamentului diplomatic susținut și liberalizării vizelor”, conform raportului.

Statele Unite ocupă locul 10, cu acces fără viză la 179 de destinații, dar au pierdut șapte destinații în ultimele 12 luni. Henley Passport Index arată că SUA au suferit al treilea cel mai mare declin din ultimele două decenii, coborând de pe locul 4 pe locul 10.

De asemenea, a suferit al treilea cel mai mare declin în clasament din ultimele două decenii, după Venezuela şi Vanuatu, coborând cu şase locuri, de la al patrulea la al zecelea.

Situația României în clasamentul pașapoartelor puternice

România se află pe locul 11 în clasament, cu acces la 178 de destinații fără viză, iar pentru 48 de state este nevoie obligatoriu de viză.

Țara noastră este în urcare în acest clasament, după ce anul trecut a fost pe locul 15.

Cetățenii români au acces la 86% din destinațiile globale, paşaportul românesc asigurând o mobilitate sporită.

„Puterea pașaportului reflectă în ultimă instanță stabilitatea politică, credibilitatea diplomatică și capacitatea de a modela regulile internaționale”, afirmă Misha Glenny, jurnalist și rector al Institutului pentru Științe Umane din Viena, în raportul Henley & Partners.

Henley Passport Index compară accesul fără viză a 199 de pașapoarte în 227 de destinații de călătorie, bazându-se pe date de la Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA). Topul este actualizat lunar și este considerat standardul de referință pentru evaluarea mobilității internaționale.

Diferențe mari între pașapoarte

Afganistanul rămâne pe ultimul loc, cu acces fără viză la doar 24 de destinații.

Siria și Irakul completează clasamentul pe ultimele locuri, cu 26 și, respectiv, 29 de destinații. Aceasta reprezintă o diferență de mobilitate de 168 de destinații între Singapore și Afganistan.

„Mobilitatea globală s-a extins semnificativ în ultimii 20 de ani, dar beneficiile au fost distribuite inegal. Privilegiile pașaportului influențează oportunitățile, securitatea și participarea economică, accentuând inegalitățile între națiuni”, mai spune Christian H. Kaelin, președinte al Henley & Partners și creator al Henley Passport Index.

Cele mai puternice paşapoarte din lume pentru 2026

Singapore (192 de destinaţii) Japonia, Coreea de Sud (188) Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia, Elveţia (186) Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Ţările de Jos, Norvegia (185) Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Emiratele Arabe Unite (184) Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă, Polonia (183) Australia, Letonia, Liechtenstein, Regatul Unit (182) Canada, Islanda, Lituania (181) Malaezia (180) Statele Unite (179).

