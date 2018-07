Am luat la puricat cele mai cunoscute platforme de rezervări pentru a vedea care sunt cele mai scumpe trei proprietăți pe care Constanța le are de oferit și cu au acestea în plus pentru a justifica prețurile.

Pe Booking.com, cea mai scumpă proprietate se găsește la Phoenicia Luxury Hotel. Costă, pentru o persoană, 2.611 lei pentru o noapte. Dar atenție, aici vorbim de un hotel de lux, în care vi se pune la dispoziție un apartament de 85 de metri pătrați, cu o terasă imensă, cu vedere la mare, și un pat matrimonial mare și extrem de confortabil. Situat în Mamaia Nord şi având acces direct la plajă, elegantul Phoenicia Luxury oferă acces gratuit la o piscină în aer liber, la un centru de fitness şi la o saună. Hotelul are și parcare pentru clienții săi.

Toate camerele şi apartamentele au aer condiţionat, TV LCD cu canale prin cablu, acces gratuit la internet, minibar şi baie cu duş sau cadă, articole de toaletă şi uscător de păr. Plus vedere la mare.

Pe platforma AirBnB am găsit o frumusețe de apartament, mare cât o vilă, dar și cu un preț pe măsură. DeSilva Residences Penthouse are un apartament cu un design foarte modern, care atrage imediat atenția prin luxul din camere. În plus, acesta are și o facilitate aproape unică în zonă: jacuzzi cu vedere la mare. Așa că dacă v-ați săturat de apa de mare, puteți să reveniți în apartament și să savurați priveliștea… savurând un pahar de șampanie.

În apartament pot sta până la 7 persoane, pentru că are 3 camere și 3 băi. Costă 2.331 de lei pe noapte. Este unul dintre cele mai scumpe din zonă și pentru că se află în apropierea tuturor cluburilor cu ștaif din Mamaia. Are 220 de metri pătrați și, pentru a fi mai ferit de ochii curioșilor, are un lift care vă duce direct în interior.

Pe Tripadvisor.com am descoperit un apartament care se închiriază cu 4.222 de lei pe noapte, asta dacă îl vreți pentru sâmbătă seară, pentru a face trecerea între penultima și ultima zi de festival. Jumeirah Royal apartments sunt cei care îl închiriază. Are sauna proprie și este aproape de centrul istoric din Constanța, deci foarte aproape și de locul în care are loc festivalul Neversea 2018.

Apartamentele Jumeirah Royal sunt dotate cu aer condiționat. Propriatarii nu dau prea multe detalii, dar, după cum se vede în imagini, este un spațiu deschis, cu un design foarte interesant.

Harta spațiului uriaș în care se desfășoară Neversea 2018.

Programul NEVERSEA 2018 pe zile și ore, îl puteți consulta aici.

Cât de sigure sunt cardurile contactless. Pot fi ”citite” cu un telefon mobil, dar le puteți apăra cu o carcasă de aluminiu

Libertatea transmite LIVE, 24 de ore din 24, imagini cu plaja din Mamaia

Libertatea transmite LIVE, 24 de ore din 24, imagini din Vama Veche