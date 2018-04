În mediul virtual au apărut deja cele mai tari glume cu Mark Zuckerberg, după audierea din Congresul SUA, din 10 aprilie. Fondatorul Facebook a dat explicații în fața senatorilor, după scandalul Cambridge Analytica (CA).



Problema e că lui Mark Zuckerberg nu îi place să vorbească în public, iar faptul că a trebuit să o facă în Congres n-a fost deloc un prilej de bucurie.

Și, evident, nu a durat mult până să apară și primele glume legate de acest subiect, mai ales că… poți să citești foarte ușor pe fața lui că nu se simte bine când trebuie să vorbească în public, fie că e vorba de un interviu, fie că trebuie să fie audiat, comentează playtech.ro.

Atunci când îți dai seama că acțiunile tale au și consecințe:

Poate ți-a semănat cu cineva, dar nu știai cu cine:

Scaunele din Congres sunt prea mici și Mark nu s-ar fi văzut peste birou, așa că are nevoie de un ajutor, ca un copil la frizerie:

Atunci când îi dai poke și nu-ți răspunde:

Iar apoi apare că e într-o relație:

Cum arăți în poza de profil vs. cum arăți în pozele în care ai primit tag:

Și pe Twitter au fost făcute multe glume pe seama fondatorului Facebook:

“Când bei două pahare cu vin, în timp ce te uiți la “Amelie”, și te decizi să îți faci singur bretonul”

“De ce nu mi-a acceptat nepotul cererea de prietenie?”

“Profilul lui Zuckerberg de pe Facebook vs. Zuckerberg la audierea de la Congres”

when u drink 2 glasses of red wine while watching Amelie and decide to cut your own bangs pic.twitter.com/EPYHtZn3QI — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 10 April 2018

WHY WON’T MY GRANDSON ACCEPT MY FRIEND REQUEST? pic.twitter.com/WEXonYDzKS — David Mack (@davidmackau) 10 April 2018

Zuckerberg on his Facebook profile vs Zuckerberg at this Congressional hearing pic.twitter.com/P3bi2Ry5r4 — Tim Mak (@timkmak) 10 April 2018

Mark Zuckerberg a fost audiat în Congresul SUA, marți – 10 aprilie, la Comisia pentru Afaceri Juridice din Senatul SUA.



”A fost greșeala mea și îmi pare rău. Eu am fondat Facebook, eu conduc compania și sunt responsabil pentru ceea ce se întâmplă aici”, a spus Mark Zuckerberg, în fața Congresului.

Mark Zuckerberg a explicat parlamentarilor americani cum sunt prezentate utilizatorilor politicile de confidențialitate ale Facebook, după scandalul Cambridge Analytica. Anterior, a ieșit la iveală că acesta își va asuma întreaga răspundere în scandalul Cambridge Analytica.

Scandalul CA a costat deja scump Facebook, a cărui capitalizare de piaţă a scăzut cu peste 80 de miliarde de dolari de la jumătatea lunii martie.

Scandalul privind distribuirea datelor personale ale utilizatorilor Facebook a luat o nouă amploare miercuri, 4 aprilie, după ce reţeaua socială a estimat la aproximativ 87 de milioane, faţă de 50 evocate până acum, numărul persoanelor ale căror date ar fi putut ajunge, fără cunoştinţa lor, în posesia companiei Cambridge Analytica.

Între timp, Facebook face o comisie pentru a cerceta rolul rețelor sociale în alegeri și în democrație.

Peste 112.000 de români sunt victime ale scurgerii de date de la Facebook către Cambridge Analytica.

Vezi ce mesaj trimite Facebook românilor cu date furate de Cambridge Analytica.

FOTO – Hepta

CITEȘTE ȘI… VIDEO/Vera Luchiţa, femeia care și-a trăit adolescența într-un gulag, în Siberia:”Ne obișnuisem acolo, dar baștina noastră era în Basarabia, România”