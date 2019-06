Platforma de 144 de metri lungime, pictată în culorile steagului Rusiei şi care a fost construită în aproape două decenii, urmează să ajungă în oraşul-port Pevek, aflat la aproximativ 6.437 de kilometri de Moscova, relatează CNN și Mediafax. Rusia intenționează să genereze energia electrică într-o zonă cu mari bogății minerale și pietre prețioase, Ciukotka.

Admiral Lomonsov va fi cea mai nordică centrală nucleară operaţională din lume şi reprezintă un element esenţial de dezvoltare a economiei regionale. Aproximativ două milioane de ruşi locuiesc în apropierea coastei arctice, în mai multe localităţi şi oraşe.

Conceptul unui reactor nuclear staţionat în Oceanul Arctic a atras critici din partea ecologiştilor. Greenpeace numeşte platforma „Cernobîl pe gheaţă” sau „Cernobîl plutitor”.

Rosatom, compania de stat responsabilă de proiectele nucleare din Rusia, consideră nejustificate temerile ecologiștilor.

