Centura Azuga – Bușteni, soluția pentru aglomerația de pe DN1

Centura Azuga – Bușteni va avea o lungime de 9,44 kilometri, fiind construită de asocierea CONI – Gott Strasse – Perfect Consult Europe – Automagistral Pivden. Termenul de finalizare este estimat pentru septembrie 2028, conform Consiliului Județean Prahova, citat de Observatorul Prahovean. Proiectul denumit oficial „Acces Rutier Complementar Descărcare A3 Azuga-Bușteni” își propune să preia o parte semnificativă a traficului de tranzit care traversează stațiunile Azuga și Bușteni.

Traseul va începe de la intersecția cu breteaua de descărcare a autostrăzii A3 între Sinaia și Poiana Țapului (la km 126+640) și se va încheia în Azuga, la intrarea pe DN1 (km 136+100).

Pentru realizarea acestui proiect, sunt planificate 19 structuri, printre care poduri, viaducte, pasaje și subtraversări. În plus, vor fi amenajate 13 intersecții la nivel care vor conecta centura la rețeaua rutieră existentă.

„În prezent se lucrează la poduri, drumuri, apărări de mal, ziduri de sprijin și relocări de utilități”, a precizat Consiliul Județean Prahova, la solicitarea Observatorul Prahovean.

Investiție strategică pentru Valea Prahovei

Complexitatea lucrărilor face ca acest proiect să fie unul dintre cele mai importante din zona montană a Văii Prahovei. Sunt prevăzute intervenții precum consolidări, apărări de mal și ziduri de sprijin, dar și un sistem de canalizare pluvială cu o lungime de 7.725 de metri pentru gestionarea apelor pluviale.

Traseul dificil și lucrările de relocare a utilităților contribuie la durata extinsă a proiectului, inițial estimată la 30 de luni. În ianuarie 2026, Consiliul Județean a anunțat solicitarea unei expertize tehnice pentru a garanta siguranța infrastructurii rutiere și feroviare din zonă.

„În funcție de concluziile expertizei, vor fi propuse, dacă este necesar, măsuri de protecție, lucrări suplimentare sau ajustări ale soluției tehnice, inclusiv corecții de traseu”, a explicat atunci instituția.