Studiul părului gri: legătura cu protecția genetică

Echipa japoneză a analizat comportamentul celulelor stem din foliculii de păr pe modele de șoareci. S-a observat că, în cazul deteriorării ADN-ului, aceste celule încetează regenerarea și se transformă în celule diferențiate, proces ce duce la apariția firelor gri. Această reacție, denumită „diferențiere cuplată de senescență”, oprește diviziunea celulelor deteriorate, reducând riscul formării tumorilor.

Profesorul Emi Nishimura, coautoarea studiului, explică: „Aceeași populație de celule stem poate avea destine opuse (epuizare sau expansiune) în funcție de tipul de stres și de semnalele din micromediu.” Conform cercetătorilor, părul gri și riscul de melanom sunt consecințe diferite ale aceluiași mecanism celular, care se activează ca răspuns la agresiunile genetice.

Apariția firelor de păr gri ar putea fi un semn pozitiv

Studiul mai arată că expunerea celulelor la anumiți agenți cancerigeni le permite să evite acest proces. Deși își păstrează capacitatea de regenerare, acest lucru crește riscul proliferării necontrolate, subliniind un echilibru fragil între îmbătrânirea părului și prevenirea cancerului. Apariția firelor de păr gri ar putea semnala funcționarea corectă a mecanismelor de apărare ale organismului.

Deși cercetarea a fost realizată pe animale, rezultatele oferă perspective valoroase asupra proceselor biologice umane. „Rezultatele noastre nu arată că părul gri previne cancerul, ci reflectă un răspuns adaptiv al organismului la deteriorarea ADN-ului”, explică echipa. Această descoperire ar putea contribui la dezvoltarea unor noi metode în medicina regenerativă și prevenirea cancerului.

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