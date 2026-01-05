Tehnologia avansată include ajustări AI ale imaginii, vizionare fără reflexii, HDR10+ Advanced și funcțiile Vision AI Companion.

Design nou și sunet integrat

Televizorul Micro RGB adoptă un design „Timeless Frame“ care, potrivit Android Authority care citează Samsung, oferă o experiență imersivă asemănătoare unei „ferestre arhitecturale”.

Ecranul gigant pare să „plutească” în interiorul ramei, iar sistemul audio integrat este calibrat pentru dimensiunea impresionantă a dispozitivului.

Cum funcționează tehnologia de panou Micro RGB

În centrul atenției la CES 2026 din Las Vegas se află tehnologia Micro RGB, care utilizează diode microscopice roșii, verzi și albastre pentru generarea independentă a culorilor, eliminând necesitatea iluminării tradiționale (backlight).

Samsung prezintă conceptul Micro RGB R95H, un televizor cu o diagonală de peste trei metri. Foto: Samsung

Procesorul Micro RGB AI Engine Pro, împreună cu Color Booster Pro și HDR Pro, optimizează detaliile din umbre, contrastele și acuratețea culorilor, atât în scene luminoase, cât și întunecate.

De asemenea, un strat anti-reflexie contribuie la păstrarea clarității și contrastului în diverse condiții de iluminare.

TV-ul de peste trei(!) metri vine la pachet și cu AI integrat

Televizorul vine echipat cu Vision AI Companion (VAC), un asistent de divertisment care depășește controlul vocal de bază, regăsit pe majoritatea modelelor convenționale.

Utilizatorii pot solicita recomandări de filme, rețete inspirate din emisiuni, sugestii muzicale și multe altele.

Samsung introduce și AI Soccer Mode Pro, care ajustează sunetul și imaginea atunci când te uiți la un meci de fotbal, alături de AI Sound Controller Pro, ce permite reglarea independentă a comentariilor, zgomotului mulțimii și muzicii de fundal.

Nu se cunoaște încă prețul acestui televizor, sau dacă va fi vreodată comericalizat

R95H suportă HDR10+ Advanced, sistemul „spatial audio” și Tizen OS, care beneficiază de actualizări garantate timp de șapte ani, similar flagship-urilor Samsung.

La CES 2026, televizorul Micro RGB de 130 inci se alătură altor produse Samsung pentru 2026, inclusiv OLED-ului subțire S95H și proiectorului portabil Freestyle+.

Totuși, R95H este piesa de rezistență a anunțului de la CES. Samsung nu a dezvăluit încă detalii despre prețul sau disponibilitatea noii serii de televizoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE