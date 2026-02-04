Universitatea din Cahul, transformată în Centru Universitar

Decizia autorităților din Republica Moldova prevede reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul prin fuziune cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) cu păstrarea și dezvoltarea unui centru universitar autonom, cu sediul în Cahul. „Noul centru va funcționa în condiții de autonomie universitară, având competențe proprii în domeniile academic, științific, organizatoric și operațional”, a anunțat Ministerul Educației.

Inițiativa, mai transmit autoritățile din Moldova, urmărește consolidarea dezvoltării educaționale, științifice și socio-economice a regiunii de sud, prin adaptarea ofertei universitare la necesitățile pieței muncii regionale.

Pentru dezvoltarea Centrului Universitar din Cahul vor fi alocați zeci de milioane de lei

Pentru susținerea dezvoltării Centrului Universitar – proiecte de infrastructură și dotări – Republica Moldova va aloca anual, timp de patru ani, cel puțin 10 milioane de lei. O parte din această sumă va fi alocată din bugetul Ministerului Educației, iar restul banilor vor proveni din veniturile proprii ale UTM.

„Centrul Universitar va beneficia de un buget distinct în cadrul bugetului UTM, iar începând cu anul 2027 vor fi instituite patru funcții suplimentare de cercetător, finanțate din surse bugetare și proprii. „Centrul Universitar va participa activ la procesul decizional strategic al UTM, inclusiv la inițierea și organizarea programelor de studii”, se mai arată în comunicat.

În structura de conducere a Universității Tehnice a Moldovei va fi instituită funcția de prorector responsabil de Centrul Universitar din Cahul, numit din rândul comunității academice locale. Totodată, Centrul va avea cel puțin 10 reprezentanți în Senatul UTM, iar anual, cel puțin o ședință ordinară a Senatului se va desfășura la Cahul.

Sediul Universității Tehnice a Moldovei. Foto: Facebook

Studenții și angajații vor fi transferați la Universitatea Tehnică a Moldovei

Guvernul oferă garanții clare pentru studenții și personalul angajat. Toți studenții înmatriculați la programele de licență, master și doctorat vor fi transferați la UTM în aceleași domenii și programe de studii, în aceleași condiții de finanțare și cu taxele stabilite anterior.

Transferul va fi realizat până la 31 august 2026, iar pentru anul academic 2026-2027 nu vor fi percepute taxe de studii până la finalizarea procesului de transfer. UTM va asigura integrarea studenților prin servicii de consiliere, suport social și ghidare în carieră. Personalul Universității din Cahul va fi transferat la UTM până la 1 septembrie 2026.

În primii trei ani de la fuziune nu vor fi operate reduceri de personal determinate exclusiv de procesul de reorganizare, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege.

În prezent, Universitatea din Cahul are 879 de studenți

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că integrarea Universității din Cahul în UTM are ca obiectiv crearea unui centru universitar puternic și atractiv în sudul țării, capabil să ofere oportunități moderne de studiu și cercetare pe termen lung. „Integrarea va permite atragerea de resurse suplimentare, investiții majore în infrastructură și dezvoltarea unor programe de studii competitive, astfel încât Cahulul să devină un pol educațional de referință”, a subliniat ministrul.

„În prezent, Universitatea din Cahul are 879 de studenți la licență și un portofoliu de programe acreditate în domenii precum științele educației, drept, științe economice, administrație publică, informatică și inginerie. „În ultimii ani, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării și al partenerilor externi, au fost realizate investiții semnificative în infrastructură și inovare, inclusiv modernizarea căminelor studențești și dezvoltarea centrului de inovare și antreprenoriat INOTEK Cahul”, mai transmit autoritățile.

Emil Constantinescu, fost președinte al României, reacție dură la decizia de desființare a Universității din Cahul

„Mă pronunţ împotriva desfiinţării Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul”, a declarat fostul președinte Emil Constantinescu într-un comunicat transmis către Edupedu.

Fostul președinte al României a subliniat că înființarea Universității din Cahul a fost un proiect strategic cu implicații internaționale. „Înfiinţarea Universităţii din Cahul, ca filială a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, a fost rezultatul protocolului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova pentru anul de învăţământ 1999/2000, semnat la 6 mai 1999. […] Desfiinţarea Universităţii din Cahul nu este o problemă unilaterală, ea este a tuturor celor implicaţi […]. Ea implică responsabilitatea partenerilor statali, întrucât are la bază angajamente internaţionale bi- şi trilaterale, asumate în 1997 de preşedinţii României, Republicii Moldova şi Ucrainei, în cadrul colaborării euroregionale la Dunărea de Jos, consultările reciproce fiind esenţiale”, a explicat acesta, conform Edupedu.

Universitatea din Cahul, un simbol al relațiilor dintre România, Moldova și Ucraina

Universitatea din Cahul a fost înființată în timpul mandatului său prezidențial (1996-2000), ca parte a unui angajament trilateral între România, Republica Moldova și Ucraina. „Acest angajament strategic trilateral, salutat imediat de vicepreşedintele SUA, Al Gore, şi de liderii Uniunii Europene, viza asigurarea unei zone de securitate şi stabilitate; consolidarea unităţii statale şi a suveranităţii Republicii Moldova, susţinerea culturală şi umanitară a comunităţilor româneşti, prin respectarea standardelor europene în materie”, a detaliat fostul lider de la Cotroceni.

Într-un apel comun cu Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și alte personalități, precum prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, rectorul Universității din București, Marian Preda, și Antonie Popescu, fost consilier de stat, Emil Constantinescu solicită „identificarea, prin dialog și cooperare instituțională, a soluțiilor constructive și eficiente pentru asigurarea continuității procesului de dezvoltare sustenabilă” și păstrarea autonomiei Universității din Cahul.

Această poziție reafirmă importanța universității nu doar ca instituție educațională, ci și ca simbol al relațiilor bilaterale și trilaterale din regiunea Dunării de Jos.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE