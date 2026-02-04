Vor fi prelevate probe din apă

În zonă fost semnalată o posibilă poluare cu produse petroliere (carburant și ulei), cauzată de scufundarea unui împingător în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor.

„Administrația Națională Apele Române, prin Apele Române Argeș-Vedea– Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, a fost informată telefonic de către reprezentanții Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Giurgiu cu privire la acest incident. Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul SGA Giurgiu sunt în deplasare pentru evaluarea situației din teren. Vor fi prelevate probe de apă din mai multe puncte pentru analize specifice”, se arată în comunicatul instituției.

Totodată, echipele Apele Române sunt pregătite să intervină cu mijloace și materiale specifice pentru limitarea și îndepărtarea poluării:

materiale absorbante tip spill-sorb

baraje absorbante pentru reținerea produselor petroliere de la suprafața apei

Totodată, instituția precizează că situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren și de rezultatele analizelor de laborator.â

Două barje cu tone de îngrășăminte s-au scufundat pe 9 ianuarie în Dunăre, însă nimeni nu poate ajunge la ele. Vremea nefavorabilă, gerul și debitul crescut al apei au făcut dificilă intervenția, astfel că nu s-au putut face multe scufundări.

Pe 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalat că o barjă încărcată cu azotat de amoniu, eșuată anterior, a început să se scufunde.

În aceeași zi, la Giurgiu, o a doua barjă, cu clorură de potasiu, a fost semnalată în aceeași situație. Ambele transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale.





