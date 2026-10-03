Stegarul Dac a fost reținut 24 de ore. Este acuzat că a lovit un jandarm care asigură paza la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu

Cezar Cătălin Avrămuță, cunoscut drept „Stegarul dac”, este cercetat pentru ultraj după ce ar fi lovit un jandarm în fața Arestului Central al Poliției Capitalei, acolo este încarcerat Călin Georgescu. El a fost reținut pentru 24 de ore.

Stegarul Dac, acuzat că a lovit un jandarm în spate

„La data de 2 octombrie 2026, în jurul orei 19.30 polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au fost sesizați de către cadrele Jandarmeriei Române cu privire la faptul că un bărbat l-ar fi agresat pe unul dintre jandarmii care acționau pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în fața arestului central din cadrul DGPMB. În fapt, la data de 02.10.2026, în jurul orei 19.15, în timp ce inculpatul se afla în public, într-o zonă din Sectorul 4, l-ar fi lovit cu mâinile în zona spatelui pe un jandarm din cadrul DGJMB, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, a transmis Poliţia Capitalei sâmbătă, 3 octombrie.

„Persoana în cauză a fost identificată ca fiind un bărbat, în vârstă de 59 de ani, persoană aflată sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o altă cauză”, a precizat Poliția Capitalei. Potrivit informațiilor Libertatea, este vorba despre „Stegarul Dac”.

Acesta a fost dus la sediul 14 Poliție pentru continuarea cercetărilor, iar cazul a fost preluat de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, acuzațiile fiind de ultraj, motiv pentru care „Stegarul Dac” a fost reținut.

„Totodată, precizăm faptul că procurorul a dispus luarea măsurii reținerii pentru 24 de ore, față de bărbatul în cauză, urmând ca, în cursul zilei de astăzi, 3 octombrie 2026, să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere legală”, a precizat Poliția.

„Stegarul Dac” este cunoscut în ultimii 10 ani pentru faptul că se urcă pe clădiri din București, cum ar fi Ministerul Sănătății, Înalta Curte de Casație și Justiție, Casa Radio sau pe macarale. El a fost dus de mai multe ori la Spitalul de Psihiatrie Alexandru Obregia, dar a fost lăsat să plece.

Susţinătorii lui Călin Georgescu protestează în faţa Arestului Central din Bucureşti încă de când fostul candidat alegerile prezidențiale din 2024 a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de înşelăciune.

Pe 29 septembrie, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un al treilea dosar

Reamintim că magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis pe 29 septembrie arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Georgescu în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, așa cum a cerut DIICOT, care inițial l-a reținut pentru 24 de ore. Atunci a fost prima dată când Călin Georgescu a purtat cătușe.

Pe 21 septembrie, Călin Georgescu a fost reținut 24 de ore de DIICOT. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Foarte important, Curtea de Apel a întors decizia Tribunalului București, care stabilise în primă instanță ca Georgescu să nu fie arestat preventiv, ci doar plasat sub control judiciar.

După verdictul CAB, Georgescu a fost preluat de poliţişti de la locuinţa sa din Mogoşoaia, a fost din nou încătuşat și dus în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a stat și în noaptea de 21/22 septembrie.

Trebuie menționat că stenogramele procurorilor DIICOT, conținute în referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă a lui Georgescu, au devoalat o convorbire între fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen. „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”, a spus Georgescu, potrivit interceptărilor DIICOT.

Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată în două dosare: acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat

Reamintim că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, mercenarul Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, câștigate de Nicușor Dan în turul doi, contracandidat fiind George Simion.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.