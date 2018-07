Emelia Holden, în vârstă de 21 de ani, a avut o reacție neașteptată atunci când un client a pipăit-o. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum s-a desfășurat incidentul petrecut într-un local din Savannah, potrivit washingtonpost.com.

Bărbatul pe nume Ryan Cherwinski, în vârstă de 31 de ani, a fost surprins în timp ce trecea prin spatele tinerei, a întins o mână și pipăit-o pe fund pe Emelia.

Chelnerița a mers după client și l-a tras pe acesta de tricou. Apoi, l-a apucat de gât și l-a trântit pe un scaun. Imaginile care au fost publicate de liveleak.com au ajuns virale pe internet.

Pentru fapta sa, Ryan a petrecut două nopți la închisoare. El a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 2.500 de dolari, dar este acuzat de agresiune sexuală.

Tânăra chelneriță a vorbit despre incident. Ea spune că nu știe de unde a venit reacția pe care a avut-o. „Am spus nu, asta nu se va întâmplă. Mi s-a părut că a durat mai mult decât a fost în mod real, dar apoi am văzut înregistrarea și mi-am dat seama că am reacționat foarte rapid. Am 52 de kg…Nu știam că pot face asta”, a spus Emelia pentru WTOC.

„Am fost foarte mulțumită atunci când a fost arestat. Nu doar că am simțit că mi se face dreptate mie, dar și dreptate pentru alte femei care au trecut prin asta”, a mai spus chelnerița.