Solistul trupei Paraziții a susținut că nu a condus sub influența drogurilor, dar a încheiat rapid acest subiect: „Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte…”.

Întrebat de ce a făcut scandal, Cheloo a răspuns: „M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”.

Apoi, când a fost întrebat cum a intrat, s-a enervat: „Pe poartă, doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”.

Artistul în vârstă de 47 de ani a fost reclamat la poliție marți, 29 iulie, după ce a fost observat făcând scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București și refuzând să părăsească locația. Potrivit sesizării, și-a parcat mașina în curtea bisericii, apoi a plecat, lăsând vehiculul acolo.

Nu este prima dată când Cheloo are probleme cu drogurile. În 2016, a recunoscut că a consumat substanțe interzise, mai exact canabis, și asta încă din 1996.

Iar în mai 2017 a admis la DIICOT și că a comis infracțiunea de trafic de droguri, mai precis că le-a dat prietenilor săi droguri. El a semnat atunci un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Cheloo este numele de scenă al lui Cătălin Ștefan Ion, celebrul rapper născut pe 24 martie 1978. Este membru fondator și solist al trupei de hip-hop Paraziții și a mai fost jurat în emisiunea „X Factor România” de la Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE