O viață între vocație și frică: „Mi-era teamă că o să apar pe prima pagină”

Cherry Vann a devenit, la sfârșitul lunii iulie 2025, prima femeie arhiepiscop din istoria Marii Britanii și primul lider asumat homosexual al unei provincii din Biserica Anglicană.

Congratulations to Bishop Cherry Vann, Bishop of Monmouth, who has just been elected to be the new Archbishop of Wales! Bishop Cherry will be enthroned as the 15th Archbishop of Wales in Newport Cathedral in the coming months.



Llongyfarchiadau i Esgob Cherry Vann, Esgob Mynwy

Însă până să ajungă aici, a dus o luptă interioară care i-a marcat cariera și viața personală, de frica reacțiilor din interiorul bisericii.

„Ani la rând am ținut secretă relația noastră pentru că mă temeam că mă trezesc și voi descoperi că voi fi dezvăluită pe prima pagină a unui ziar”, a povestit Vann într-un interviu emoționant pentru The Guardian.

Ea trăiește de peste 30 de ani alături de partenera ei, Wendy Diamond, dar abia după ce a devenit episcop de Monmouth, în 2020, a avut curajul să-și recunoască public relația. „Acum, Wendy mă însoțește peste tot și e complet normal. Dar în Anglia, trebuia să stea în altă cameră dacă aveam o întâlnire acasă”.

Cine este Cherry Vann

Cherry Elizabeth Vann, născută pe 29 octombrie 1958, la Whetstone-Leicestershire, este muziciană de formație și una dintre primele femei hirotonite preot în anul 1994. A urcat treptat în ierarhia anglicană, iar la 30 iulie 2025 a devenit prima femeie și primul lider asumat homosexual ales arhiepiscop în Marea Britanie, preluând scaunul de arhiepiscop al Țării Galilor.

Absolventă a Royal College of Music și Royal Schools of Music, ea a fost arhidiacon de Rochdale între 2008 și 2020, iar din 2020 episcop de Monmouth, moment în care și-a făcut public parteneriatul civil de trei decenii cu Wendy Diamond.

În prezent, Vann își propune „vindecare și reconciliere” într-o biserică marcată recent de scandaluri, demonstrând că plafonul de vitraliu poate fi spart atunci când credința și perseverența se întâlnesc cu spiritul vremurilor.

„Nu sunt activistă. Sunt doar sinceră față de chemarea lui Dumnezeu”

Cherry Vann a fost una dintre primele femei preot hirotonite în Anglia în 1994. A urmat studii muzicale înainte de a intra la seminar, iar în 2008 devenea arhidiacon de Rochdale.

„Nu sunt genul de persoană care să fie mereu pe lume, dar caut să fiu sinceră cu ceea ce cred că îmi cere Dumnezeu”, a spus ea, respingând eticheta de activistă. „Am trăit într-o perioadă în care sunt un deschizător de drumuri”.

În anii 90, a participat la întâlniri de rugăciune cu colegi bărbați care se opuneau hirotonirii femeilor. „A fost îngrozitor, foarte dificil pentru noi toate, dar am perseverat”, își amintește ea.

Împotriva curentului: „Îți poți ascunde sexualitatea, dar nu poți ascunde că ești femeie”

„A fi femeie în biserică fusese deja destul de dificil. Bărbații erau furioși, simțeau că fuseseră trădați. Exista multă răutate”, spune Vann.

Ea susține că modelul din Țara Galilor, unde clericii pot avea parteneriate civile între persoane de același sex, este mult mai uman și mai onest decât cel din Anglia, unde oficial sunt tolerate, dar numai dacă sunt celibatare. Cu toate acestea, Vann rămâne prudentă în privința căsătoriilor religioase între persoane de același sex:

„Căsătoria gay în biserică este inevitabilă, cred. Întrebarea este când. Dar nu e rolul meu să forțez ceva care i-ar putea îndepărta pe mulți dintre colegii mei”.

Vindecare după scandal: „E timpul pentru reconciliere”

Mandatul ei vine după o perioadă de criză profundă. Fostul arhiepiscop Andy John a demisionat în iunie 2025, pe fondul unui scandal legat de abuz de alcool, hărțuire și probleme financiare la Catedrala din Bangor. Deși nu a fost acuzat oficial, publicarea a două rapoarte și mai multe plângeri a dus la pierderea încrederii.

În fața cererilor de anchetă independentă, Cherry Vann a preferat să susțină un „audit cultural” intern, demarat de Biserica din Țara Galilor, și a subliniat că va pune accent pe reconstrucția morală a instituției.

„Prioritatea mea este vindecarea și reconcilierea. Se lucrează deja mult în fundal… trebuie să construim încredere cu cei care au fost răniți și înfuriați”.

O numire istorică și un mesaj pentru viitor

Vann a fost aleasă cu o majoritate de două treimi din voturile colegiului electoral, un semnal puternic că oamenii au avut încredere în experiența și caracterul ei, nu doar în simbolistica unei numiri istorice.

Întrebată dacă se teme că alegerea ei ar putea fi văzută ca un gest de imagine, ea a răspuns simplu:

„Nu cred că cineva a votat pentru mine doar pentru că sunt femeie sau lesbiană. Au votat pentru că au recunoscut că am competențele necesare ca să conduc Biserica din Țara Galilor în acest moment”.