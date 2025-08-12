Când și-a dat seama că vrea să trăiască în străinătate

Aceasta a locuit vreme de 23 de ani în zona Los Angeles, aproape de Redondo Beach. A deschis o afacere de mobilă, pe care a condus-o timp de 32 de ani, și a muncit mult pentru a avea o viață bună.

Deși era fericită în Los Angeles, femeia simțea o dorință constantă de a călători. Reușea să părăsească Los Angeles doar o dată sau de două ori pe an. Însă în 2016, o călătorie cu scop caritabil în Africa a schimbat totul, conform Business Insider.

Vizitând Uganda, Maroc și Africa de Sud, Cheryl Orlov și-a dat seama că-și dorește să trăiască în străinătate. „Eram gata să mă mut în străinătate, trebuia doar să-mi dau seama cum”, a mărturisit ea.

Obstacolele erau însă considerabile: deținea mai multe proprietăți și avea o afacere care-i ocupa timpul. În următorii șapte ani, a început să vândă proprietăți și să lichideze afacere, „totul pentru visul de a părăsi SUA”.

În luna aprilie a anului 2022, Cheryl Orlov a ascultat un podcast pentru expați, unde un blogger a recomandat Albania. Deși vizitase aproape 50 de țări, Albania nu s-a aflat pe lista ei. 

Călătorie de recunoaștere

Curioasă, a început să facă cercetări: „Am urmărit videoclipuri pe YouTube și am întrebat chiar și femei care călătoresc singure despre experiențele lor în Albania. Și în septembrie 2022, eu și prietena mea am făcut o călătorie de recunoaștere acolo”.

Recomandări
În timpul vizitei, au apelat la serviciile unui șofer pentru a merge prin mai multe orașe, ajungând în final la Tirana. Inițial, femeia nu plănuia să locuiască acolo, dar capitala Albaniei a surprins-o plăcut. 

„Am știut imediat că acela era locul meu”, a spus ea. Cultura, istoria și ospitalitatea localnicilor au impresionat-o profund.

„Te fac să te simți ca acasă și ca și cum ai fi parte din familie”, a mai mărturisit ea.

După călătoria de recunoaștere, aceasta a revenit în SUA pentru a face pregătirile necesare. A vândut aproape tot ce avea și a continuat să-și lichideze afacerea. În luna septembrie a anului 2023, s-a mutat la Tirana, unde a găsit un apartament printr-un grup de pe Facebook.

„Era important să fiu într-o zonă bună și sigură, într-o clădire unde oamenii vorbeau engleză și unde îmi plăcea proprietarul”, a mai explicat aceasta. Locuiește într-un apartament cu două camere și o baie și plătește 400 de euro chirie pe lună.

Se întoarce ocazional în SUA

Conform spuselor sale, costurile de trai sunt accesibile. Cheltuiește între 20 și 30 de euro pe săptămână pentru alimente și între 15 și 20 de euro pentru o cină în oraș.

Deși învățarea limbii albaneze este dificilă, aceasta apreciază ospitalitatea localnicilor. 

Recomandări
„Nu mi-am dat seama cât de stresată eram în America până nu m-am mutat la Tirana”, a mai adăugat ea.

Mutarea în Albania i-a oferit și mai multe oportunități de a călători. Din Tirana, ea poate zbura ușor oriunde în Europa, Africa și Asia.  

La începutul anului, Cheryl a finalizat lichidarea afacerii sale din SUA. Deși are economii și o pensie bine planificată, nu intenționează să se pensioneze.

Se întoarce ocazional în SUA pentru a-și vizita familia și prietenii, dar nu se vede locuind din nou acolo. „Cu siguranță am vrut să părăsesc SUA mai devreme, dar cred că totul se întâmplă cu un motiv. Nu aș face nimic diferit”.

Mai mult, ea a afirmat că nu a fost niciodată mai fericită.

Știri România 13:05
Știri România 11:49
