Aproape 8.000 de cazuri confirmate în sudul Chinei

Virusul Chikungunya, o boală infecțioasă transmisă de țânțari, face ravagii în sudul Chinei, în special în provincia Guangdong, potrivit Ntv.

Până în prezent, peste 7.700 de persoane au fost infectate, conform datelor oficiale. Orașul Foshan, cu o populație de un milion de locuitori, este epicentrul focarului izbucnit în vara acestui an.

Deși Foshan rămâne zona cea mai afectată, cazuri izolate au fost semnalate și în capitala provinciei, Guangzhou, precum și în alte orașe învecinate. 

Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a confirmat și ea primul caz de infecție cu Chikungunya.

Măsuri stricte: izolare, controlul țânțarilor și urmărirea simptomelor

Pentru a limita răspândirea virusului, autoritățile chineze au implementat măsuri stricte, asemănătoare celor din pandemia de COVID-19. Printre acestea:

  • Înregistrarea identității clienților care cumpără medicamente pentru simptome precum febră sau dureri articulare.
  • Perioadă de automonitorizare de 14 zile impusă călătorilor care revin din Guangdong în unele orașe din provincia Fujian.

Țânțarii sunt „combătuți” cu alți țânțari și pești larvicizi

Autoritățile au lansat un program de control al țânțarilor pe scară largă, folosind:

Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Recomandări
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
  • Pești care consumă larve de țânțari, introduși în apele stagnante.
  • Țânțari elefant – o specie inofensivă pentru om, dar ale cărei larve se hrănesc cu cele ale țânțarilor tigru, vectorii principali ai virusului.

Critici în mediul online pentru măsurile excesive

Restricțiile impuse în Foshan au generat reacții negative în rândul populației, mai ales în mediul online. 

Mulți locuitori compară noile reglementări cu urmărirea epidemiologică strictă din perioada pandemiei de coronavirus.

OMS: Virusul este deja prezent în 119 țări

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), virusul Chikungunya este transmis în 119 țări din întreaga lume. 

Recent, un caz de infecție a fost confirmat în Franța, în regiunea Alsacia, la doar câțiva kilometri de granița cu Germania.

Cum se manifestă Chikungunya

Virusul Chikungunya este transmis prin înțepătura țânțarului tigru, o specie deja răspândită și în Europa. Simptomele includ:

  • Febră ridicată
  • Dureri articulare și musculare intense
  • Oboseală și inflamații articulare

Boala durează între una-două săptămâni, iar majoritatea pacienților se recuperează complet. Persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate și sugarii sunt cele mai expuse complicațiilor. Decesele sunt rare, dar posibile în cazuri severe.

Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO
Recomandări
Filmare cu „tovarășul” Ion Iliescu, în 1957: „A prezentat raportul asociațiilor studențești din RPR” | VIDEO

Oamenii de știință avertizează că dezechilibrele climatice și sezonul ploios recent din sudul Chinei au contribuit major la explozia de cazuri. 

Ploile abundente din ultimele săptămâni au creat bălți și zone umede ideale pentru reproducerea țânțarilor.

Europa, în alertă

Franța a raportat mai multe cazuri locale de Chikungunya în anii trecuți, mai ales în zonele mediteraneene. 

Cazul recent din Alsacia, atât de aproape de Germania, a ridicat îngrijorări serioase privind o posibilă transmisie locală în Europa Centrală.

În trecut, au existat cazuri de Chikungunya în România, însă doar la persoane care reveneau din Asia. Până în prezent, nu s-a confirmat o transmitere locală în țară.

Virusul Chikungunya reprezintă o amenințare tot mai serioasă la nivel global, în special în contextul schimbărilor climatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 ştiri by Libertatea - Monden: Ispitele de la Insula Iubirii sunt plătite regeşte, iar Valentina Pelinel şi Cristi Borcea au fugit într-o vacanță romantică în Grecia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Viva.ro
Mesajul care a stârnit sute de comentarii! Ce-a spus Dana Budeanu imediat după moartea lui Ion Iliescu
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Unica.ro
Cine e, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
Elle.ro
Andreea Marin, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate. Ce a mărturisit vedeta, chiar de pe patul de spital: „Uneori, viața îți poate fi dată peste cap…”
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
GSP.RO
Au REFUZAT momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Ce s-a întâmplat la meciul de azi din Cupa României
Parteneri
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Avantaje.ro
Cum arată “fiul” secret al lui Ion Iliescu. Toată lumea vorbește despre el, dar puțini îi știu chipul. A fost căsătorit cu una dintre cele mai frumoase femei ale României, a avut funcții înalte și o viață dulce
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet
Tvmania.ro
Adela Popescu, imagini rare din casa de vacanță de la Șușani. „Am pornit de la o căbănuță și a ieșit o casă cu trei dormitoare” – spune vedeta, care a făcut o investiție uriașă într-un loc de suflet

Alte știri

Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Știri România 08:20
Rodica Coposu a murit. Era ultima soră în viață a fostului lider țărănist Corneliu Coposu: „Rodi a fost stâlpul familiei”
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Interviu
Știri România 07:00
Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”
Parteneri
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Adevarul.ro
Cine este „fiul adoptiv” al lui Ion Iliescu, de care a avut grijă, dar pe care nu l-a înfiat legal
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ilie Bolojan de la Senatul României. A primit indemnizația completă doar într-o singură lună de mandat
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stiri Mondene 09:12
Imagini rare cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Stiri Mondene 08:43
Imagini din noua casă a Simonei Halep. Locuința a costat 600.000 de euro și e situată într-un complex exclusivist de lângă București
Parteneri
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Elle.ro
Răspunsul dur dat de Andreea Bănică după ce a fost criticată pentru că pozează în costum de baie la 47 de ani. Ce a transmis vedeta
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Unica.ro
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Viva.ro
Primul și singurul mesaj al Ninei Iliescu, după moartea soțului ei: „Cu adâncă durere...”. Tulburător ce a putut transmite, i-a lăsat pe toți cu un nod în glas, abia stăpânindu-și lacrimile
Parteneri
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
TVMania.ro
Andreea Marin, la spital imediat ce Violeta a plecat la studii în America. Mesajul emoționant al ”Zânei Surprizelor”. „Am luat pe umerii mei prea mult”
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
ObservatorNews.ro
Staţiunile cu hoteluri uriaşe, încremenite în timp de zeci de ani. Cum arată camerele
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Libertateapentrufemei.ro
Actrița de 82 de ani și celebra ei iubită sărbătoresc 10 ani de relație. Pe ea o știe toată lumea de la PRO TV, dar cine e femeie care i-a schimbat viața?
Parteneri
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
GSP.ro
Gigi Becali n-a zăbovit nici 30 de secunde la funeraliile lui Ion Iliescu » A făcut un gest scurt, a salutat fotografii și mers la interviuri: „Noi știm că el a dat ordinul!”
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Parteneri
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
KanalD.ro
Nina, soția lui Ion Iliescu, nu va participa la înmormântarea fostului președinte. Care este motivul
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
StirileKanalD.ro
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Wowbiz.ro
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj public transmis de Ion Iliescu, înainte să moară! Fostul președinte al României a scris totul pe blogul său
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
StirileKanalD.ro
Ion Iliescu nu a avut copii, însă are un moștenitor. Cine este ”fiul secret” al fostului președinte și al soției sale, Nina
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte
KanalD.ro
Abia acum s-a aflat ultimul secret al lui Ion Iliescu! Interviul din presa rusă care scoate la iveală drama care i-a marcat existența fostului președinte

Politic

Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Politică 09:18
Cu cât se vinde o carte cu autograful lui Ion Iliescu. Prețul e destul de ridicat
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Politică 06 aug.
Ion Iliescu a guvernat România folosind înaintea lui Putin războiul hibrid, explică un istoric specializat în spațiul ex-sovietic şi comunism
Parteneri
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Spotmedia.ro
Trump și Putin, pe marginea prăpastiei. De ce s-a rupt alianța tăcută dintre cei doi lideri
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Fanatik.ro
Summer Well 2025. Programul complet pe zile, ore și scene
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă
Spotmedia.ro
Legătura dintre gene și oboseala cronică: Este un semnal de alarmă