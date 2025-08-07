Aproape 8.000 de cazuri confirmate în sudul Chinei

Virusul Chikungunya, o boală infecțioasă transmisă de țânțari, face ravagii în sudul Chinei, în special în provincia Guangdong, potrivit Ntv.

Până în prezent, peste 7.700 de persoane au fost infectate, conform datelor oficiale. Orașul Foshan, cu o populație de un milion de locuitori, este epicentrul focarului izbucnit în vara acestui an.

Deși Foshan rămâne zona cea mai afectată, cazuri izolate au fost semnalate și în capitala provinciei, Guangzhou, precum și în alte orașe învecinate.

Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a confirmat și ea primul caz de infecție cu Chikungunya.

Măsuri stricte: izolare, controlul țânțarilor și urmărirea simptomelor

Pentru a limita răspândirea virusului, autoritățile chineze au implementat măsuri stricte, asemănătoare celor din pandemia de COVID-19. Printre acestea:

Înregistrarea identității clienților care cumpără medicamente pentru simptome precum febră sau dureri articulare.

Perioadă de automonitorizare de 14 zile impusă călătorilor care revin din Guangdong în unele orașe din provincia Fujian.

Țânțarii sunt „combătuți” cu alți țânțari și pești larvicizi

Autoritățile au lansat un program de control al țânțarilor pe scară largă, folosind:

Pești care consumă larve de țânțari, introduși în apele stagnante.

Țânțari elefant – o specie inofensivă pentru om, dar ale cărei larve se hrănesc cu cele ale țânțarilor tigru, vectorii principali ai virusului.

Critici în mediul online pentru măsurile excesive

Restricțiile impuse în Foshan au generat reacții negative în rândul populației, mai ales în mediul online.

Mulți locuitori compară noile reglementări cu urmărirea epidemiologică strictă din perioada pandemiei de coronavirus.

OMS: Virusul este deja prezent în 119 țări

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), virusul Chikungunya este transmis în 119 țări din întreaga lume.

Recent, un caz de infecție a fost confirmat în Franța, în regiunea Alsacia, la doar câțiva kilometri de granița cu Germania.

Cum se manifestă Chikungunya

Virusul Chikungunya este transmis prin înțepătura țânțarului tigru, o specie deja răspândită și în Europa. Simptomele includ:

Febră ridicată

Dureri articulare și musculare intense

Oboseală și inflamații articulare

Boala durează între una-două săptămâni, iar majoritatea pacienților se recuperează complet. Persoanele cu boli cronice, femeile însărcinate și sugarii sunt cele mai expuse complicațiilor. Decesele sunt rare, dar posibile în cazuri severe.

Oamenii de știință avertizează că dezechilibrele climatice și sezonul ploios recent din sudul Chinei au contribuit major la explozia de cazuri.

Ploile abundente din ultimele săptămâni au creat bălți și zone umede ideale pentru reproducerea țânțarilor.

Europa, în alertă

Franța a raportat mai multe cazuri locale de Chikungunya în anii trecuți, mai ales în zonele mediteraneene.

Cazul recent din Alsacia, atât de aproape de Germania, a ridicat îngrijorări serioase privind o posibilă transmisie locală în Europa Centrală.

În trecut, au existat cazuri de Chikungunya în România, însă doar la persoane care reveneau din Asia. Până în prezent, nu s-a confirmat o transmitere locală în țară.

Virusul Chikungunya reprezintă o amenințare tot mai serioasă la nivel global, în special în contextul schimbărilor climatice.

