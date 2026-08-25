Şeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat luni un nou pachet de sancţiuni împotriva Iranului, care vizează cinci sectoare considerate „vitale”, precum aurul, tehnologia, activele digitale, aviaţia şi transportul maritim.

Washingtonul a impus, de asemenea, noi sancţiuni împotriva a 60 de persoane, companii şi nave acuzate că ajută regimul din Iran să genereze venituri din petrol, să se aprovizioneze cu arme şi să desfăşoare acţiuni de război cibernetic. Noile sancțiuni americane vizează entităţi din întreaga lume, în special din Emiratele Arabe Unite, China, Singapore şi Europa.

„Presiunile maxime exercitate în cadrul unui război economic nu rezolvă în niciun fel problemele. Ele nu fac decât să alimenteze tensiunile şi conflictele, să provoace efecte de contagiune, să destabilizeze ordinea economică şi financiară mondială şi să aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime ale altor ţări”, a susținut marți Lin Jian, un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe.

„China va lua toate măsurile necesare pentru a-şi apăra cu fermitate drepturile şi interesele”, a avertizat acesta într-o conferinţă de presă.

China este un partener strategic şi economic esenţial pentru Iran. Potrivit companiei de analiză Kpler, peste 80% din exporturile de petrol iranian erau destinate Chinei înainte de război.

„Cooperarea dintre China şi Iran s-a înscris întotdeauna în cadrul dreptului internaţional şi nu poate fi împiedicată sau compromisă”, a pretins Lin Jian.

Scott Bessent a declarat luni că ţările care nu vor participa la sancţiunile americane „vor împărtăşi izolarea Iranului”, el având în vedere, în special, expulzarea „din sistemul dolarului” a celor care sfidează sancțiunile.

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