O dronă avansată, cu multiple capacități

Jiu Tian este un UAV de mari dimensiuni, cu o greutate maximă la decolare de 16 tone și o anvergură a aripilor de 25 de metri.

Poate transporta până la șase tone de muniție și 100 de drone mai mici. Are o rază de acțiune de peste 7.000 km și poate atinge o altitudine de aproximativ 15 km.

Principalele funcții ale dronei:

Lansarea de roiuri de drone mai mici, inclusiv drone kamikaze

Misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere

Război electronic

Transport de înaltă securitate

Apărarea frontierelor

Operațiuni de salvare în situații de urgență

Jiu Tian pare capabilă să zboare deasupra multor sisteme de apărare cu rază medie de acțiune existente în prezent.

Chinas first aerial mothership, Jiutian SS-UAV, is scheduled for its maiden flight in June.



It can cruise at 15,000m high carrying over 100 small drones or 1,000 kg of missiles, with a range of 7,000km.



Dont worry, Chinas military is peace-oriented from the start. We grow… pic.twitter.com/koCXA4uq6g — Li Zexin (@XH_Lee23) May 18, 2025

Modernizarea forțelor aeriene chineze

Lansarea dronei Jiu Tian face parte dintr-o campanie mai amplă de modernizare a forțelor aeriene chineze. În ultimii ani, China și-a intensificat eforturile de dezvoltare militară, inclusiv în domeniul dronelor și al portavioanelor.

Recomandări Cele două Românii. Nicușor Dan, făcut președinte de mediul urban. Orașele și județele unde și-a zdrobit contracandidatul ANALIZĂ

Aceste evoluții sunt urmărite cu atenție la nivel internațional, în special în contextul tensiunilor dintre China și Taiwan. Beijingul consideră Taiwanul o provincie separatistă și nu a exclus posibilitatea unei anexări forțate.

„La optzeci de ani de la sfârșitul războiului european, mesajul istoriei este clar. Astăzi, 80 de ani mai târziu, împărtășim aceleași valori și ne confruntăm cu provocări similare ca multe dintre democrațiile care au participat la războiul european.”, a transmis președintele Taiwanului, Lai Ching-te.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Dezvoltarea dronei Jiu Tian reprezintă un progres semnificativ pentru industria de apărare chineză. Experții consideră că această aeronavă ar putea rivaliza cu modele americane precum RQ-4 Global Hawk și MQ-9 Reaper.

Capacitatea de a lansa roiuri de drone mai mici oferă Chinei noi opțiuni tactice, permițându-i să „învăluie” potențiali inamici și să copleșească sistemele de apărare aeriană adverse.

Recomandări Kremlinul anunță că Vladimir Putin și Donald Trump vor vorbi la telefon diseară

Jiutian SS-UAV is not a joke or a dream.



It can cruise at 15,000m high carrying over 100 small drones or 1,000 kg of missiles, with a range of 7,000km.



China becoming the lead actor in AI and aerospace. All recent Open Source SOTA AI models are from China. pic.twitter.com/oS5fa8bRMe — Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) May 18, 2025

Următoarele etape pentru Jiu Tian

Postul de televiziune de stat CCTV a confirmat că drona va efectua în curând prima sa misiune în iunie. Înainte de a fi integrată complet în forțele aeriene chineze, Jiu Tian va fi supusă unei serii de teste.

Deși detaliile exacte ale acestor teste nu au fost făcute publice, este de așteptat ca ele să evalueze performanțele dronei în diverse scenarii operaționale.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cele două Românii. Nicușor Dan, făcut președinte de mediul urban. Orașele și județele unde și-a zdrobit contracandidatul ANALIZĂ

Urmărește-ne pe Google News