Nici măcar Xi nu va putea să oprească declinul

Date statistice alarmante indică faptul că populația Chinei riscă să se prăbușească de la 1,4 miliarde la numai 390 de milioane de locuitori în mai puțin de 75 de ani. Acest scenariu sumbru va deveni realitate dacă natalitatea va continua să scadă dramatic, în paralel cu o explozie a mortalității.

Un important demograf chinez a acuzat Beijingul că minte în legătură cu numărul de locuitori ai țării și a avertizat că nici măcar liderul tiran Xi nu va putea să oprească declinul națiunii sale.

Yi Fuxian, un critic vehement al politicii copilului unic din China, scoate la lumină de ani de zile problemele demografice ale țării sale natale. În încercarea de a-i reduce la tăcere avertismentele, autoritățile i-au interzis cărțile în toate librăriile din China.

„Pentru a evita un colaps demografic și de civilizație, este nevoie de o schimbare radicală de paradigmă în plan social, economic, cultural și politic. Peste trei decenii de neglijență colectivă și raportări false din partea oficialilor și demografilor chinezi au indus în eroare datele într-o asemenea măsură, încât nimeni – nici măcar oficialii de la cel mai înalt nivel, precum președintele Xi Jinping – nu cunoaște cifrele reale și cu atât mai puțin amploarea acestei crize demografice,”, a delarat profesorul Yi pentru The Sun.

Număr uriaș de cetățeni în vârstă

La începutul anului 2026, China susținea că are o populație de peste 1,4 miliarde de locuitori, conform datelor oficiale înregistrate la nivel național.

Însă Yi și mulți alți demografi sunt de părere că această cifră este pe cale să scadă rapid, din cauza numărului uriaș de cetățeni chinezi în vârstă și a prăbușirii natalității.

În 2026, vârsta medie în China este de aproximativ 40 de ani, estimându-se că 15% dintre cetățeni au peste 65 de ani.

Un minim istoric al nașterilor în 2024

Aceste statistici se încadrează în media unei mari economii mondiale. Totuși, dincolo de aparențe, cifrele sunt un motiv serios de îngrijorare.

China a înregistrat un minim istoric al nașterilor în 2024, situându-se la doar 7,92 milioane – cel mai scăzut nivel din 1939 și până în prezent. Pe atunci, populația era puțin peste 500 de milioane.

Un alt efect major al scăderii ratei natalității este creșterea vârstei medii a locuitorilor.

Previziunile actuale arată că, dacă China continuă o astfel de perioadă istorică de turbulențe, atunci 450 de milioane de oameni – aproximativ o treime din populația sa – vor avea peste 60 de ani până în 2035.

Datele guvernamentale din 2025 arată, de asemenea, că rata mortalității în China a crescut la 8,04 la 1.000 de persoane – cea mai mare din 1968.

„Liderii chinezi trebuie să se trezească din «visul chinezesc» lor nerealist de întinerire națională”, spune el.

„Trebuie să înfrunte cruda realitate demografică și să-și repare defectele fatale pentru a evita prăbușirea populației și a civilizației sale.”

Cifrele, umflate masiv

Yi susține că cifrele privind populația Chinei sunt umflate în beneficiul Beijingului.

Timp de decenii, China a fost cea mai mare țară de pe planetă și a devenit o superputere parțial datorită dimensiunii sale.

Dar, pe măsură ce populația sa a început să scadă, a fost depășită de o Indie în creștere în aprilie 2023.

Dacă predicțiile lui Yi și ale altor demografi se vor adeveri, atunci acest lucru va marca începutul declinului Beijingului ca superputere, spune el.

„Toate politicile economice, externe și de apărare ale Chinei, precum și cele ale SUA și ale altor țări față de China, se bazează pe date demografice eronate”, a spus Yi.

„Țările occidentale au fost induse în eroare de datele demografice și economice umflate ale Chinei,” susține Yi.

Suficient pentru a salva națiunea?

Xi este acuzat că a speriat alte națiuni pentru a-i accepta cerințele diplomatice, de teama că China este în ascensiune. Dar Yi spune că acest truc chinezesc vechi arată că Xi nu este atât de puternic pe cât pare.

„Dacă SUA ar recunoaște adevărata gravitate a crizei demografice din China, ar trebui inevitabil să își ajusteze relația bilaterală”, a spus Yi.

„Îmbătrânirea populației și contracția forței de muncă fac imposibilă depășirea economiei SUA de către China.”

Guvernul chinez a încercat să introducă politici pentru a aborda criza demografică fără a o recunoaște public și oficial.

Acesta încearcă să reducă costurile parentale și educaționale prin oferirea de subvenții pentru maternitate, scutiri de taxe, îngrijire a copiilor la prețuri accesibile și concediu parental prelungit.

Dar s-ar putea să nu fie suficient pentru a salva națiunea de o criză demografică tot mai mare – și de dispariția sa pe scena mondială.

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