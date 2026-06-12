Descoperirea unui dispozitiv suspect în mașina premierului

Descoperirea a fost făcută inițial publică în 2023, generând temeri legate de spionajul practicat de Beijing asupra miniștrilor guvernului conservator de atunci. Cu toate acestea, Charles Parton, membru al grupului de experți Consiliul pentru Geostrategie, a declarat ieri, în fața Comitetului pentru Afaceri și Comerț al Camerei Comunelor, că dispozitivul a fost descoperit, de fapt, în 2022.

„Mașina prim-ministrului din 2022 emitea date către China prin modulul de comunicație celulară”, a afirmat Parton, fost diplomat cu o experiență de aproape 40 de ani, dintre care peste 20 în China, Hong Kong și Taiwan.

Nu este clar care dintre cei trei premieri din 2022 – Boris Johnson, Liz Truss sau Rishi Sunak – a fost ținta acestui posibil spionaj. În timpul discuțiilor, Parton a adăugat: „Un membru foarte important al guvernului, care știe cu siguranță despre a cui mașină este vorba, mi-a spus acest lucru”.

Conform rapoartelor din acea perioadă, componenta automobilului în care a fost găsit dispozitivul de geolocalizare fusese instalată de producător. În plus, se pare că piesele electronice ale vehiculelor sunt livrate producătorilor cu cartele SIM integrate, care pot trimite date înapoi către furnizorii de stat din China.

Avertismentul cu privire la modulele celulare

Parton a atras atenția asupra riscurilor asociate modulelor celulare, afirmând că acestea sunt „în orice” – de la avioane și mașini, până la sonerii inteligente.

„China urmărește să obțină un monopol asupra producției de module celulare și deja se descurcă destul de bine în acest sens. Dacă chinezii ar dori să oprească toate vehiculele, pentru că toate au module celulare, nu ar fi dificil”, a avertizat el.

Reacții oficiale și răspunsul dat de Beijing

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Ca politică pe termen lung, nu comentăm asupra problemelor de securitate”.

La momentul descoperirii, oficialii în domeniul securității au demontat vehiculele guvernamentale utilizate de miniștri și diplomați pentru a căuta dispozitive de urmărire.

China a respins acuzațiile cu privire la acest incident, catalogându-le drept „nefondate și simple zvonuri”. Un purtător de cuvânt al guvernului chinez a declarat: „Ne opunem ferm manipulării politice a cooperării economice și comerciale normale sau oricărei defăimări a întreprinderilor chineze”.

Conform Daily Mail, se înțelege că mașina prim-ministrului britanic este gestionată de Poliția Metropolitană, însă un purtător de cuvânt al Scotland Yard a refuzat să comenteze: „Nu comentăm problemele de securitate protectivă”.

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