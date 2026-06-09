Cum a dispărut Chutou și ce au descoperit anchetatorii

Chutou, descris drept un animal inteligent și blând, îl însoțea adesea pe stăpânul său, Guo, un influencer de călătorii din provincia Henan, în aventurile sale. În timpul unei călătorii recente a acestuia în Georgia, câinele a fost lăsat în grija părinților lui Guo. Pe 11 mai 2026, tatăl influencerului a constatat dispariția câinelui.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat cum Chutou a fost luat de două persoane aflate pe un moped, în timp ce se plimba pe câmpurile din apropierea casei. Guo s-a întors imediat acasă pentru a-l căuta și, pe 26 mai, a reușit să găsească unul dintre hoți. „L-am confundat cu un câine vagabond”, a declarat acesta, deși câinele purta un guler și un dispozitiv de urmărire, detaliu care ridică semne de întrebare.

Hoțul a recunoscut că l-a vândut pe Chutou unui restaurant care servește carne de câine pentru suma de 23 de euro. Când Guo a ajuns la restaurant pentru a recupera rămășițele patrupedului, proprietarul a spus că acestea au fost „aruncate deja la gunoi”. „Cu mult timp în urmă”, a adăugat el.

Imaginile postate ulterior de Guo pe rețelele sociale îl arată plângând în mașină, devastat de pierderea animalului. Influencerul a depus o plângere la poliție, sperând că valoarea de piață ridicată a câinelui său va determina deschiderea unui dosar penal. În China, furtul este pedepsit penal doar dacă valoarea obiectului furat depășește 255 de euro, iar pedeapsa poate ajunge până la trei ani de închisoare.

Cazul lui Chutou a stârnit indignare și apeluri pentru schimbarea legii

Cazul a generat o amplă dezbatere online privind legislația chineză legată de comerțul și consumul de carne de câine. În timp ce carnea de câine este considerată un ingredient tradițional în unele regiuni, consumul ei este interzis doar în câteva orașe mari, precum Shenzhen.

Incidentul tragic al lui Chutou a readus în prim-plan controversele legate de acest subiect sensibil, cu mulți utilizatori cerând măsuri mai stricte pentru protecția animalelor.

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