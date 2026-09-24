Aleea clasică de cimitir, umbrită de plăci masive din granit, alei turnate în beton și aranjamente din flori plastifiate, începe să devină o imagine a trecutului în tot mai multe comunități europene. O nouă tendință câștigă teren într-un ritm accelerat, transformând radical modul în care societatea își comemorează persoanele dragi trecute în neființă, relatează Fakt, parte a grupului Ringier.

Așa-numitele „cimitire verzi” sau spații de înmormântare peisagistică câștigă o popularitate uriașă, propunând o reconectare profundă cu natura în locul construcțiilor funerare greoaie.

În țări precum Franța sau Danemarca, necropolele clasice încep să semene tot mai mult cu niște parcuri sau grădini botanice naturale, în care vegetația, arborii și biodiversitatea locală au un rol la fel de important ca memoria celor adormiți.

Ce sunt cimitirele verzi și cum arată un mormânt ecologic

Conceptul din spatele înmormântărilor naturale este simplu, dar profund: reducerea la minimum a amprentei de mediu pe care o lasă procesul de inhumarare.

În locul unei lespezi grele de granit, locul de veci este amenajat ca o mică grădină privată, plantată cu flori de sezon, arbori sau arbuști locali. În unele cazuri, spațiul este lăsat în mod deliberat complet liber, permițând florei și faunei spontane să preia controlul asupra terenului.

Pentru ca procesul să fie cu adevărat ecologic, susținătorii acestei metode renunță complet la substanțele chimice folosite în mod tradițional pentru îmbălsămare.

Sicriul este realizat exclusiv din lemn simplu, netratat, provenit din surse locale sau chiar din materiale biodegradabile alternative.

În plus, familiile pot adăuga elemente simbolice neinvazive în locul monumentelor mari, precum pietre naturale nerotunjite sau amintiri speciale legate de pasiunile defunctului, cum ar fi un strat de nisip adus de pe plaja preferată.

Pionierii mișcării din Franța și reacția industriei funerare

Fenomenul a luat o amploare deosebită în Franța, unde mariile orașe au început să aloce spații extinse pentru acest tip de inhumarare.

Printre deschizătorii de drumuri se numără Cimitirul Natural Souche din localitatea Niort, dar și secțiunea ecologică creată special în cadrul cimitirului Guillotière din Lyon. Inițiative similare sunt în curs de implementare și în capitala Paris.

Modificarea de mentalitate este confirmată și de operatorii din industria funerară. Franck Vasseur, directorul casei funerare „L'autre rive”, arată că tot mai multe familii solicită alternative la procedurile convenționale.

Motivațiile variază de la grija față de mediu până la dorința de a oferi un spațiu mai cald, mai luminos și mai propice reflecției pașnice decât un cimitir tradițional din piatră.

Ritmul acestei tranziții este susținut și de datele statistice. Potrivit unui studiu realizat de reprezentanții institutului Crédoc, aproximativ 59% dintre cetățenii francezi consideră că aspectele de protecție a mediului ar trebui luate în calcul în mod obligatoriu la planificarea unei ceremonii de înmormântare.

Tehnologie și natură: De la coduri QR la localizarea mormintelor prin GPS

Integrarea naturii în spațiile funerare nu înseamnă însă renunțarea la memorie, ci redefinirea ei cu ajutorul tehnologiei moderne.

Pentru a păstra vie amintirea celor dragi fără a construi monumente masive, tot mai multe morminte ecologice sunt dotate cu mici plăcuțe prevăzute cu coduri QR.

Prin simpla scanare a codului cu telefonul mobil, vizitatorii pot accesa istoricul de viață al defunctului, galerii foto sau mesaje audio lăsate de familie.

Modelul este împins și mai departe în afara granițelor Franței. În localitatea Østbirk din Danemarca, o nouă secțiune a cimitirului local a fost concepută lăsând vegetația complet neatinsă.

În locul pietrelor funerare, locurile de veci sunt marcate discret prin cioturi naturale de lemn pe care sunt fixate mici plăcuțe metalice.

Pentru ca aparținătorii să poată identifica cu exactitate locul în care odihnește ruda lor în mijlocul vegetației luxuriante, administrația cimitirului folosește coordonate GPS de înaltă precizie.