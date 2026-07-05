Incidentul s-a petrecut în jurul orei 6.45, iar autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112.

„Din primele cercetări a reieșit că bărbatul în cauză ar fi utilizat o trotinetă electrică, pe pista special amenajată paralel cu DJ 226, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi căzut de pe aceasta și s-ar fi lovit la cap. La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei decesului.

Polițiștii continuă cercetările pentru a elucida circumstanțele exacte ale accidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE