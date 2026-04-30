Persoanele peste 40 de ani, cele mai afectate

Evaluarea IRC, bazată pe mai mult de 5.000 de consultații psihologice, estimează că 15 milioane de ucraineni necesită asistență de specialitate. Dintre pacienți, 60% suferă de anxietate, în timp ce 20% se luptă cu depresia, potrivit The Kyiv Independent.

Povara apasă greu asupra persoanelor în vârstă: aproximativ 80% dintre cei identificați ca având nevoie de sprijin au peste 40 de ani, incluzând mulți peste 60 de ani – un grup mult mai expus izolării, problemelor de mobilitate, bolilor cronice și doliului, se arată în evaluare.

Tensiunea cumulată a războiului a fost acutizată de o iarnă aspră și de presiunea continuă asupra bugetelor gospodăriilor, forțând unele familii să reducă cheltuielile pentru produse esențiale, cum ar fi medicamentele, a raportat IRC.

Organizația a adăugat că oamenii caută ajutor nu doar din cauza traumelor provocate de bombardamente și explozii, ci și din cauza dificultăților financiare, a strămutării și a suferinței provocate de pierderea celor dragi.

Un stres în masă

„Oamenii continuă să trăiască cu o anxietate profundă legată de situația generală din țară – sunt nesiguri în privința viitorului și în imposibilitatea de a-și face planuri pe termen lung”, a declarat Marharyta Zhulieva, psiholog în cadrul IRC.

„Uneori, această tensiune colectivă se transformă într-un stres de masă, mai ales atunci când vecinii află despre pierderea cuiva din propria lor comunitate. Femeile rămân majoritare printre cei care solicită sprijin, în timp ce stigmatizarea îi împiedică în continuare pe mulți bărbați să caute ajutor psihologic, se precizează în raport.

Tensiunea crescândă asupra sănătății mintale a ucrainenilor s-a accentuat pe măsură ce războiul la scară largă continuă fără un sfârșit clar la orizont.

Dr. Hazim Mostafa, expert IRC, afirmă că Ucraina a trecut de la nevoia de ajutor de criză la cea de tratament pe termen lung. Dacă în trecut traumele erau concentrate la persoanele dislocate, astăzi povara psihologică este resimțită de întreaga națiune.

„Factorii de stres s-au modificat și ei în timp, durerea inițială provocată de pierderea celor dragi lăsând locul dificultăților financiare; acest lucru reflectă modul în care un război prelungit erodează reziliența și adaugă noi straturi de suferință”, a adăugat Mostafa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE