Adrian Chesnoiu, în vârstă de 39 de ani, urmează să conducă Ministerul Agriculturii din partea social-democraţilor. Potrivit biografiei de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Adrian Chesnoiu a absolvit Academia de Poliție, iar între 2005 şi 2011 a fost ofiţer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În 2013, Adrian Chesnoiu a fost angajat ca director de cabinet în cadrul Ministerului Agriculturii. În 2017, Chesnoiu ajunge la conducerea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, unde era director general, deși studiile sale nu justificau o astfel de poziție, scrie Newsweek. Potrivit sursei citate, Chesnoiu a condus agenția până în mai 2020, după care a fost administrator public al orașului Caracal, viceprimar al acestei localități și apoi deputat.

În mandatul de deputat, Chesnoiu a inițiat deja mai multe importante proiecte de legi și a reușit, în mai puțin de un an de mandat, să deblocheze investițiile în ferme printr-o lege care îi aparține. Actul normativ le dă fermierilor posibilitatea de a realiza construcții pe terenuri extravilane, dacă acestea au destinație agricolă, fără a mai fi necesară trecerea terenurilor în intravilan, notează publicaţia specializată Agrointel.

Deputatul PSD are două masterate, ambele la Academia de Poliție, plus un curs de introducere în securitate națională la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare. Deputatul a punctat că are competenţe în folosirea aplicaţiilor pe platformele MSDOS şi Microsoft Windows, însă sistemul MSDOS nu se mai foloseşte de foarte mult timp. Potrivit Wikipedia, sistemul MSDOS a fost lansat în 1981, iar ultimă versiune a sa datează din 2000.

Potrivit declarației de avere, nu deține apartamente sau case, iar în conturi declară 30.000 de lei.

