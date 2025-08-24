România este singura țară europeană care a obținut o derogare pentru limita minimă de vârstă pentru obținerea licenței de pilot. Acest lucru a permis lui Alexis să participe și să exceleze în competiții la o vârstă atât de fragedă.

În aprilie 2025, Alexis a câștigat prima etapă a Campionatului Național RoDrift la categoria street kids. Competiția s-a desfășurat pe circuitul Transilvania Motoring din Mureș. La ceremonia de premiere, Alexis a impresionat publicul fiind cu un cap mai scund decât ceilalți concurenți de pe podium.

În același weekend, tânărul pilot a uimit spectatorii testând mașina tatălui său, un BMW Z4 cu 850 de cai putere.

Alexis este fiul lui Răzvan Stan, un pilot experimentat din Ploiești. Talentul și pasiunea pentru drift par a fi moștenite de la tatăl său, oferindu-i lui Alexis un avantaj în acest sport.

Parcursul lui Alexis în motorsport a început de la o vârstă fragedă:

La 5 ani a primit primul kart de competiție

La 6 ani a câștigat prima competiție oficială de karting

La 9 ani a câștigat prima competiție de drift

În prezent, Alexis este legitimat la ACS RoDrift și reprezintă PPG RACING TEAM. Visul său este să devină campion mondial.

Răzvan Stan, tatăl lui Alexis, va participa la Finala Campionatului Național de Drift în weekendul 6-7 septembrie la Ploiești, fiind singurul pilot din acest oraș.

