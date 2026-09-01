Situația amintește de povestea de dragoste dintre Brigitte Macron și Emmanuel Macron. Președintele Franței avea 15 ani când și-a cunoscut actuala soție, în anii ’90. El era elev, iar ea profesoară. La 17 ani, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit de Brigitte, care era cu aproape 25 de ani mai în vârstă. Cei doi s-au căsătorit în 2007 și sunt împreună de aproape 20 de ani.

În cazul lui Tiphaine Auzière și Antoine Lecomte, cei doi au însă un drum lung până la o eventuală căsătorie. Unul dintre obstacolele din povestea lui Emmanuel Macron și a lui Brigitte nu există însă în cazul lor: Lecomte are 22 de ani.

Tiphaine Auziere are o relație cu Antoine Lecomte. Foto: Instagram

Tiphaine Auzière are 42 de ani și este unul dintre cei trei copii ai lui Brigitte Macron din prima căsătorie, cu bancherul André Louis Auzière. Ea lucrează ca avocată la Paris și a fost până la începutul anului 2025 într-o relație cu medicul Antoine Choteau, în vârstă de 47 de ani, cu care are doi copii, de 11 și 13 ani. În 2024, Auzière și-a publicat primul roman. În presa franceză, în ultima perioadă, i s-a atribuit și o presupusă aventură cu prezentatorul Cyril Hanouna, în vârstă de 51 de ani.

Aceste speculații par însă să fi rămas în urmă după ce Tiphaine Auzière și-a făcut publică relația cu Antoine Lecomte. Potrivit presei franceze, acesta este încă student, provine din Lille și urmează cursurile unei școli de comerț. De asemenea, el ar fi fondat o companie care produce echipamente pentru kitesurf și lucrează ca instructor de surf.

Cei doi s-ar fi cunoscut chiar prin intermediul acestui sport. Lecomte i-ar fi oferit fiicei lui Brigitte Macron lecții de surf la începutul verii, în stațiunea Le Touquet, din nordul Franței. În această situație, el era instructorul, iar Auzière eleva, moment în care între cei doi s-ar fi înfiripat o relație.

Relația este prezentată și într-un videoclip publicat de cei doi pe Instagram, care surprinde o excursie în Amsterdam. În imagini, Lecomte apare la volanul unei camionete, în timp ce Auzière stă în partea din spate. Cei doi s-au cazat la hotelul Faralda, amenajat într-o macara, și au participat la o plimbare cu barca și la o vizită la o expoziție. Într-una dintre imagini, cei doi apar îmbrățișați în fața unui perete cu graffiti.

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