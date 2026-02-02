Cum a ajuns bătrânul să conducă pe contrasens pe autostrada din Italia

Un șofer în vârstă a fost surprins conducând pe contrasens pe drumul național SS96, în apropiere de Altamura, regiunea Puglia.

O tragedie a fost evitată datorită intervenției rapide a unui șofer curajos de TIR. Incidentul, petrecut pe 2 februarie 2026, a fost filmat și a devenit viral pe rețelele de socializare, potrivit portalului de știri Virgilio.it.

În imaginile distribuite online de către șoferul de TIR care l-a salvat pe bătrân se vede cum o mașină condusă de un bărbat în vârstă circulă pe contrasens. Seniorul nu a realizat eroarea și a continuat să meargă pe direcția greșită până când Dileo a reușit să-i atragă atenția și să-l determine să se oprească.

Șoferul de TIR devenit erou a povestit cum l-a oprit pe bătrânul care mergea pe contrasens

Peppe Dileo a povestit cele întâmplate într-un videoclip postat în mediul online. Acesta a explicat cum a reușit să îl oprească pe șoferul în vârstă să mai circule pe contrasens.

„Astăzi, la ora 12.30, am învins moartea. Am schimbat soarta câtorva persoane, un destin care, cu siguranță, ar fi fost fără întoarcere. La final, am urcat pe balustradă, am traversat și am blocat traficul care venea din direcția opusă. Apoi spun că șoferii de camioane sunt criminali”, a declarat Dileo.

Bătrânul care circula pe contrasens a reușit să întoarcă mașina fără să pățească nimic

Șoferul care circula pe contrasens a reușit să întoarcă mașina fără incidente sau consecințe grave. Alți șoferi care circulau regulamentar au sesizat rapid pericolul și au evitat coliziunea. În prezent, nu se știe dacă autoritățile competente au reușit să identifice șoferul și dacă acesta va fi sancționat pentru greșeala care putea duce la o tragedie.

Șoferii care circulă pe contrasens sunt un fenomen în creștere în Italia

Cazurile de mașini care circulă pe contrasens pe drumurile intens circulate din Italia sunt din ce în ce mai numeroase. Potrivit sursei citate, astfel de incidente au fost raportate frecvent în ultimele luni. Chiar și în 2026, au fost înregistrate mai multe episoade similare.

Un exemplu recent este cel de lângă Torino, unde o mașină a mers kilometri întregi pe contrasens. Totodată, în decembrie 2025, un incident aproape tragic a avut loc pe drumul Olimpiadelor. Accidentele cauzate de mașinile care circulă pe contrasens sunt adesea grave și, din păcate, pot avea consecințe fatale.

În urmă cu doar câteva luni, un alt conducători auto a fost considerat erou în Italia. Șoferul de TIR a blocat traficul de pe o autostradă ca să salveze o pisică ce rămăsese cu capul blocat într-o conservă. Bărbatul a întrerupt circulația timp de câteva minute ca să scape felina. Gestul său a fost filmat și a devenit viral imediat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE