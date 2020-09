Un comandant de navă român, propus la premiul ”Bravery at Sea”, după ce a salvat de la moarte 4 marinari, în timpul uraganului din Golful Mexic

Evenimentul a avut loc la aproximativ 68 de mile vest de Clearwater, pe coasta Statelor Unite ale Americii, în Golful Mexic, duminică 13 septembrie, în jurul orei locale 11.00, în timpul furtunii tropicale Sally.

”Vieţile a patru navigatori, ce alcătuiau echipajul velierului Yes Dear, erau în mare pericol după ce nava lor a luat apă, iar US Coast Guard abandonase operaţiunea de salvare, desfăşurată cu un elicopter HH-60 Jayhawk, din cauza vremii nefavorabile. În acest context, nava portcontainer ”COSCO Malaysia”, înregistrată în Hong Kong, avându-l la cârmă pe tânărul comandant Bogdan Rusu, respectând codul de onoare al marinarilor, a lansat cu succes o acţiune de salvare a acelor confraţi aflați în pericol de moarte, debarcându-i apoi în siguranţă în Portul Tampa Bay”, a relatat Ovidiu Cupșa.

Bogdan Rusu a povestit, la Digi 24, cum s-au desfășurat operațiunile de salvare.

Am ajuns în timp util pentru a salva aceste persoane. Furtuna devenea din ce în ce mai rea. Uraganul Sally este o furtună de clasa 2. Vântul sufla cu peste 40 de noduri și erau valuri de 4 metri. Vizibilitatea de la 2 mile a scăzut la aproape o milă. Cu foarte mare greutate am reușit să reperăm nava. Comandantul Bogdan Rusu, pentru Digi24:

Velierul, prins în furtună

”Velierul avea șanse foarte mici, mai ales având în vedere că ambarcațiunea lua apă. Echipajul era de două zile nemâncat, foarte deshidratat… O persoană de la bordul navei avea 70 de ani și era supraponderală”, a mai povestit Bogdan Rusu.

Recomandări Sindromul inflamator multisistemic. Ce spune medicul Mihai Craiu despre starea copilului de 8 ani cu COVID, internat la Terapie Intensivă, la care au apărut complicații

Comandantul a completat: ”Nu consider că am facut ceva extraordinar, am făcut ceva ce orice om ar trebui să facă. Este o datorie a marinarului să-și salveze semenii în pericol”.

Garda de Coastă a Statelor Unite ale Americii (US Coast Guard) i-a transmis un mesaj de apreciere lui Bogdan Rusu, pentru curajul şi efortul depus în cadrul operaţiunii, remarcând că ”salvarea unei vieţi pe mare este o provocare, dar salvarea a patru vieţi într-o furtună tropicală este un lucru extraordinar”.

Echipajul comandantului Bogdan Rusu

Tocmai în baza acestor aprecieri şi considerente, am decis ca atât eu, din postura de ambasador al IMO, cât poate şi Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, să formulăm propunerea către Organizaţia Maritimă Internaţională, de acordare a premiului anual Bravery at Sea comandantului de navă Bogdan Rusu. Ovidiu Cupșa:

Potrivit regulamentului, nominalizările pentru premiul ”Bravery at Sea” se fac anual către Secretariatul General al IMO, până în luna aprilie a anului următor.

