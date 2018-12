Românul de 32 de ani a trăit clipe de groază, după ce a fost implicat într-un accident grav, pe o șosea din Italia.

Incidentul șocant a fost surprins de camera de bord, instalată în cabina camionului condus de român, notează observator.tv.

Accidentul s-a produs, în urmă cu o săptămână, pe o autostradă din Italia. Cosmin Vicenţiu Chiriţă, cunoscut în comunitatea șoferilor de TIR ca Florin Alin, a povestit despre ceea ce a trăit în momentul în care a avut loc nenorocirea.

„În jurul orei 22 eram pe autostrada A4 din Italia, abia trecusem Brescia, eram în depăşirea unui alt camion, când am simţit o bubuitură puternică în remorcă, nu am ştiut ce se întâmplă, am crezut că mi-a explodat un cauciuc. Am văzut apoi că mă depăşeşte o maşină boţită şi s-a oprit direct în parapet.

Am sărit din camion, am fugit la ei, am văzut, erau doi pasageri. Doamna, era o femeie la volan, care plângea. Era pasagerul cu dureri la abdomen, nu putea să vorbească, avea respiraţie dificilă.

Am fugit din nou în camion, mi-am luat trusa, chitul de prim ajutor, şi am făcut ce am învăţat în cele două cursuri ale mele de prim ajutor. Un alt şofer a sunat imediat la poliţie, la ambulanţă.

Eu am bandajat şoferiţa, care avea o rană destul de urâtă la mână. Între timp celălalt pasager a leşinat, avea dificultăţi să respire.

Am luat perna, plapuma din camion, le-am pus pe jos, l-am întins. Iar când a venit ambulanţa m-am oprit, că nu mai era de mine.

Liftul remorcii era la 40-50 de metri de remorcă. Suspensiile pneumatice, aveam patru explozii, plus o suspensie smulsă din suport, aşa de puternic m-au lovit.

Nu am rezultatele alcooltestului, dar doamna de la volan mirosea foarte foarte puternic a băutură şi plâgea că o să-i ia poliţia permisul”, a povestit Cosmin Chiriță, conform sursei citate.