Crinel Nicu Grosu a lucrat ani de zile la Direcția Generală Anticorupție (DGA), în cadrul Ministerului de Interne, iar informațiile și imaginile cu el sunt inexistente la o primă căutare pe Google.

Potrivit CV-ului transmis presei de Guvernul condus de Ilie Bolojan, Crinel Nicu Grosu a absolvit Facultatea de Drept la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în 2002. Apoi, timp de un an, a făcut studii postuniversitare în relaţii internaţionale la aceeași instituție de învățământ.

Între 2005-2007 a făcut masteratul în Relaţii Internaţionale şi Instituţii Europene, tot la Academia Alexandru Ioan Cuza. În fine, în perioada 2014-2016 a mai făcut un master – „Studii aprofundate în domeniul ordinii publice și siguranței naționale”, tot la Academia de Poliție.

Crinel Nicu Grosu a lucrat mai întâi la Academia de Poliție fiind comandant de pluton (instructor de poliţie), în perioada august 2002-aprilie 2003. Apoi, între mai 2003-noiembrie 2006, a fost ofiţer principal – Serviciul Control la Poliția de Frontieră.

Prima dată a lucrat în cadrul DGA în perioada noiembrie 2006-ianuarie 2014. El a fost ofiţer specialist principal la Direcția Anchete – Serviciul Operaţii.

În februarie 2014 s-a angajat la ANAF, unde a fost consilier superior până în ianuarie 2018.

