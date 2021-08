„Am să îi cer domnului preşedinte al PNL să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere. Propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat premierul Florin Cîţu.

Dan Vîlceanu, președintele filialei Gorj a liberalilor, este unul dintre susținătorii lui Cîțu în competiția acestuia cu Ludovic Orban pentru șefia partidului.

De altfel, Vîlceanu a dat de înțeles joi, într-o intervenție la Antena 3, referindu-se la episodul reținerii și amendării premierului, în urmă cu aproape 21 de ani, în SUA, după ce acesta a condus sub influența alcoolului, că această contravenție din studenție a lui Cîțu a fost scoasă la iveală de contracandidatul său la șefia PNL. „Domnul Ludovic Orban avea de acum două luni documentul despre Florin Cîțu și l-a arătat unor colegi”, a spus el.

Dan Vîlceanu, căsătorit și tată a doi copii, a terminat în anul 1997 Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu, iar facultatea a urmat-o la Timișoara, unde a mai făcut un master și un doctorat.

Între 2012 și 2016 a fost consilier județean la Consiliul Județean Gorj, iar din 2015 este președinte al filialei liberale din acest județ.

Din 2004 până în 2016 a lucrat ca economist și director economic în mediul privat.

În prezent, Vîlceanu este deputat PNL, fiind la al doilea mandat (2016 – 2020, 2020).

Între inițiativele sale legislative se numără declararea anului 2021 drept „Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu eroi ai poporului român.

De asemenea, Vîlceanu dorește instituirea zilei de 15 februarie drept Zi a Lecturii Naționale.

Conform declarației de avere, citată de Economedia.ro, Vîlceanu deține două case de locuit și două terenuri intravilane în județul Gorj, două terenuri intravilane în județul Timiș și un spațiu comercial în Timiș.

Are, de asemenea, un autoturism BMW seria 5 din 2011. Iar pe numele său figurează două conturi, cu sume de peste 16.000 și 21.000 lei.

Vîlceanu a contribuit la campania PNL pentru alegerile parlamentare din decembrie 2020 cu 133.800 lei, a dat împrumuturi de peste 400.000 lei și deține titluri de stat în valoare de 731.501 lei. De asemenea, menționează în declarația de avere un împrumut primit de 560.000 lei.

Vîlceanu încasează ca deputat 137.256 lei anual. El mai declară venituri de 157.610 lei din închirierea halei industriale din Timiș.

