Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de externe în Guvernul lui Eugen Tomac

Luca Niculescu a fost jurnalist și apoi ambasador în Franța

Luca Niculescu a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității București în 1995 și are un master în Jurnalism European obținut în 1996 la Centrul Universitar pentru Jurnalism de la Strasbourg (1996).

În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a fost ziarist. Printre altele, a fost redactor-șef al postului de radio RFI România și realizator de emisiuni la TVR, Money Channel și Digi24. De asemenea, a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în ziarul Dilema Veche, dar a fost și corespondent permanent în România pentru presa franceză (France Info, France Culture, France Inter, TV5 și ziarul Liberation).

Din 2016 și până în 2022, Luca Niculescu a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra. El a reprezentat România în relațiile cu OCDE și Organizația Internațională a Francofoniei. A fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța (GAFF) între 2019-2022.

Acum este coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE, care urmează să se finalizeze în acest an.

Ce avere are Luca Niculescu

Reamintim că declarațiile de avere ale demnitarilor şi funcţionarilor publici nu mai sunt disponibile pentru cetățeni și presă, prin decizia Curții Constituționale din mai 2025. Mai exact, ele sunt depuse în continuare la ANI, dar nu mai există obligativitatea publicării pe net din cauza deciziei CCR.

În acest context, Libertatea a consultat cea mai recentă declarație de avere disponibilă a lui Luca Niculescu, cea din iunie 2024. Secretarul de stat în MAE a trecut acolo următoarele:

două terenuri forestiere în Balotești (Ilfov), în suprafață totală de 16 hectare, ambele dobândite în 2002 prin moștenire, cu o cotă parte de 3/16 fiecare.

două apartamente, unul în București și unul în Mangalia, primul cumpărat în 2005, în suprafață de 72 mp, al doilea cumpărat în 2008, în suprafață de 64 mp

o casă de vacanță în Bezdead (Dâmbovița), în suprafață de 90 mp, cumpărată în 2021

aproape 45.000 de euro în conturi la ING și BRD.

Premiat de Franța și de Casa Regală a României

Începând din 2008, Luca Niculescu a primit numeroase distincții naționale și internaționale pentru activitatea sa. Printre cele mai importante se numără:

2008 și 2011: Premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show

2010: „Jurnalistul European al Anului”, premiu decernat de Institutul European din România

2012: „Medalia pentru Loialitate”, decernată de Casa Regală a României

2015: Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, decernat de Președintele României postului RFI România

2019: Ordinul Artelor și Literelor, în grad de Comandor, decernat de Ministerul Francez al Culturii

2022: Crucea Regală a României, conferită de Majestatea Sa Custodele Coroanei, Margareta

2023: Legiunea de onoare în grad de Comandor, conferită de Președintele Republicii franceze

Luca Niculescu va fi ministru de externe, dacă Guvernul Tomac primește votul Parlamentului

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat cu nominalizarea lui Eugen Tomac premier pe 4 iunie. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere. Unul dintre miniștri este Luca Niculescu, propus la MAE.

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