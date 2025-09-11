„În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului judiciar privind directorul general şi directorul comercial al Elcen, Consiliul de Administraţie al companiei s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al ELCEN, în funcţia de director general interimar. Prin această decizie, Consiliul de Administraţie urmăreşte să asigure continuitatea operaţională şi stabilitatea companiei, menţinând activitatea de producere a energiei termice şi electrice esenţială pentru consumatorii din Bucureşti şi pentru Sistemul Energetic Naţional”, a transmis compania.

Mihai Volf are o experienţă de peste 37 de ani în ELCEN și a fost până acum responsabil pentru managementul juridic şi conformitatea operaţională ale companiei.

Mihai Volf, noul șef interimar al ELCEN

DNA i-a plasat miercuri, 10 septembrie, sub control judiciar pentru 60 de zile pe Claudiu Crețu (șef ELCEN) pentru două infracțiuni de luare de mită și pe Andrei Zamfiroi (director comercial) pentru două infracțiuni de complicitate la luare de mită și o infracțiune de luare de mită.

Ei sunt acuzați că au pretins sau au primit 1,565 de milioane de euro și 90.000 de lei. Ambii au fost obligați să „nu desfășoare activitatea de director în cadrul Electrocentrale București S.A. în exercitarea căreia au săvârșit faptele”.

Claudiu Crețu a fost acuzat de DNA că pe 10 iulie a cerut, tot prin intermediul complicelui său, suma de 1,565 de milioane de euro de la administratorul unei firme „în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren aflat în proprietatea societății comerciale respective”, spun anchetatorii.