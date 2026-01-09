„Te voi vâna”: mesajele, filmarea compromițătoare și ipotezele din dosarul uciderii lui Sergiu Țârnă

„Pregătește-te, te voi vâna”. Cu cinci zile înainte de a apăsa pe trăgaci, în după-amiaza de Crăciun, Riccardo Salvagno a bombardat telefonul mobil al lui Sergiu Țârnă cu mesaje amenințătoare, anticipând o răzbunare cruntă.

În noaptea următoare, cei doi s-au confruntat în stradă, scrie Il Gazzettino.

Schimbul de acuzații a avut loc în prezența patroanei localului în care barmanul moldovean lucrase până la jumătatea lunii noiembrie, dar și a unui bărbat identificat de forțele de ordine drept furnizorul de cocaină al ambilor.

Femeia a fost redusă la tăcere și îndepărtată, iar fostul ei angajat i-a cerut să nu se implice, mimând cu mâinile un gest de înjunghiere și spunându-i: „Vei plăti pentru tot”.

O presupusă datorie legată de droguri

Ancheta carabinierilor a reconstruit zile întregi de certuri și insulte.

Martori audiați au vorbit despre o datorie de aproximativ 2.000 de euro, bani care ar fi acoperit achizițiile de droguri ale lui Sergiu Țârnă.

Potrivit anchetatorilor, suma nu era datorată lui Salvagno, ci traficantului de droguri.

Din acest motiv, anchetatorii consideră că mobilul crimei ar fi fost altul. Una dintre ipoteze vizează existența unui videoclip compromițător în care Riccardo Salvagno apare alături de o dansatoare din clubul de noapte Cocò din Tessera, Veneția. Materialul ar fi ajuns în posesia lui Țârnă, care, în ciuda insistențelor polițistului local, ar fi refuzat să îl distrugă.

Amenințat cu arma și forțat să urce în mașină

În seara de 30 decembrie, Sergiu Țârnă a lucrat până târziu, după care s-a întâlnit cu un coleg într-un restaurant din centrul orașului Mestre, pentru a discuta un posibil schimb de tură de Revelion. După miezul nopții, cei doi s-au despărțit, iar Țârnă a urcat într-un autobuz.

Nu s-a dus însă acasă. A ales să se oprească într-un alt local, „Nuova Mestre”, din via Miranese, în Chirignago. Acolo era cunoscut, iar martorii au recunoscut și un Volkswagen Golf gri care a oprit la ora 2.15 pentru a-l aștepta. Era un model mai vechi, fără capacul rezervorului, detaliu care le-a permis carabinierilor să identifice mașina ca fiind una dintre cele folosite de Salvagno.

În timp ce se afla încă în bar, Sergiu Țârnă a primit un telefon prin care i s-a cerut să iasă. Tonul era calm, diferit de cel din zilele precedente. După un minut de conversație, tânărul s-a ridicat și a ieșit, vizibil tensionat. Afară, totul s-a petrecut rapid și sub privirile camerelor de supraveghere: un bărbat i-a ordonat să urce în mașină și l-a amenințat cu o armă. Țârnă a refuzat, dar a fost împins cu forța pe bancheta din spate, iar Volkswagenul a plecat imediat.

Sergiu Țârnă a fost găsit mort pe câmp, în ajunul Anului Nou

Datele GPS ale telefonului moldoveanului au permis reconstituirea exactă a traseului: via Rio Cimetto, via Quarnaro, șoseaua Romea, via Moranzani, iar în final via Pallada, în Malcontenta di Mira, unde mașina a ajuns în jurul orei 2.30. Pe câmp, în întuneric, rivalii s-au confruntat pentru ultima dată.

Tânărul a încercat să se elibereze și să fugă, însă fără succes.

Medicul legist Giorgia Franchetti a consemnat că Țârnă avea pantofii și pantalonii uzi, probabil din cauza unei căzături, iar brațele îi erau legate cu o jachetă, semn că agresorii l-au imobilizat improvizat. Așa a fost găsit și de fotograful amator care, în dimineața zilei de 31 decembrie, i-a descoperit trupul fără viață.

Ucigașul l-a privit direct în ochi pe Țârnă când a apăsat pe trăgaci

În jurul orei 2.40 a fost tras focul fatal: un glonț de la mică distanță, între frunte și tâmplă. Potrivit anchetei, ucigașul l-a privit direct în ochi pe Sergiu Țârnă în momentul în care a apăsat pe trăgaci, trupul tânărului fiind apoi abandonat în noroi. Agresorii nu i-au golit buzunarele, nu au luat portofelul cu acte și nici cele două telefoane. Semnalul GPS a indicat aceeași poziție pe tot parcursul nopții.

Volkswagenul Golf a părăsit zona, fiind surprins de camerele de supraveghere până la ieșirea din provincie. La cinci ore după crimă, la ora 7.41, sistemul „Targasystem” din Gorizia a identificat mașina în apropierea frontierei italiene, posibil pentru ca presupusul complice să părăsească țara.

Polițistul a fugit în Spania după crimă

Salvagno a rămas la volan, s-a întors spre Verona, iar ulterior a fugit în Spania, pe insula Tenerife.

„Presupusul ucigaș al lui Sergiu Țârnă a fugit în străinătate imediat după crimă, dar s-a întors în Italia, la Veneția, în noaptea dintre 5 și 6 ianuarie”, a declarat comandantul provincial al carabinierilor din Veneția, generalul Marco Aquilio.

Potrivit acestuia, după aterizarea pe aeroportul din Tessera, Riccardo Salvagno s-a întâlnit cu tatăl său, care a venit să-l ia. „Imediat după aceea, tatăl l-a lăsat pe câmpurile din Malcontenta. Acolo l-am căutat cu ajutorul camerelor termice și al dronelor puse la dispoziție de pompieri”, a precizat generalul Aquilio.

Conform reconstituiri realizate de carabinierii coordonați de procurorul venețian Christian Del Turco, polițistul ar fi ajuns inițial în Tenerife, unde ar fi avut unele cunoștințe, apoi s-ar fi deplasat la Madrid, înainte de a reveni în Italia.

După ce, inițial, a fost lăsat de tatăl său în zona Malcontenta di Mira, aceeași în care a fost ucis tânărul de 25 de ani, Salvagno s-a întors ulterior la domiciliul său, unde a fost reținut de carabinieri.

Riccardo Salvagno a fost transferat la Penitenciarul „Santa Maria Maggiore” din Veneția, unde se află la dispoziția autorităților judiciare.

Arma crimei nu a fost găsită, la fel cum lipsește și pistolul său de serviciu.

