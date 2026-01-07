Ucis în câmp, găsit după 12 ore

Sergiu Țârnă a fos ucis cu un singur glonț, tras în zona tâmplei, probabil cu o armă de calibru mare. Un tip de crimă care, în zona Veneției, nu mai fusese întâlnit de pe vremea Mala del Brenta, o organizație mafiotă italiană apărută în anii 70-80, implicată în trafic de droguri, jafuri armate, răpiri, extorcări și legături cu alte familii mafiote italiene.

Crima a avut loc pe 30 decembrie, iar tânărul a fost descoperit aproximativ 12 ore mai târziu de un fotograf amator, aflat în zonă pentru a surprinde imagini cu stârci și ibiși, potrivit jurnaliștilor italieni.

Din acel moment, procurorii și carabinierii au început o cursă contra cronometru pentru a reconstitui ultimele ore din viața lui Sergiu Țârnă, de la plecarea de la muncă până la descoperirea cadavrului, la limita dintre Veneția și Mira.

Atras într-o capcană după terminarea turei

Marți, Sergiu Țârnă și-a petrecut începutul serii lucrând la localul din centrul orașului Mestre, unde fusese angajat în probă. În jurul orei 20.30 și-a încheiat tura și, încă îmbrăcat în uniforma de chelner, a băut o bere cu un coleg.

La scurt timp, ar fi primit un apel telefonic. S-a îndepărtat, și-a lăsat colegul în urmă și a urcat într-o mașină care îl aștepta cu motorul pornit.

Drumul spre moarte

Ce s-a întâmplat după acel moment este, deocamdată, reconstituit parțial. Ancheta se bazează pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Malcontenta și Fusina, inclusiv cele ale cazărmii trupelor Lagunari, ale unui camping din apropierea lagunei și ale oficiului poștal.

Aceste camere ar fi putut surprinde mașina sau mașinile care l-au transportat pe Țârnă și pe agresori până la terenurile agricole traversate de Naviglio del Brenta. Cert este că nu era singur. Cu el se aflau cel puțin doi bărbați, posibil mai mulți. Era trecut de ora 23.00 când arma a fost folosită.

Pe corpul victimei nu există urme de luptă, nici semne că trupul ar fi fost târât înainte sau după moarte. Singura leziune este cea provocată de glonț.

Pista drogurilor, principala ipoteză în cazul crimei

Analiza conversațiilor și a agendei telefonice ar putea clarifica mobilul crimei, însă anchetatorii leagă deja cazul de traficul de droguri.

Zona continentală a Veneției este considerată unul dintre nodurile majore ale traficului de stupefiante, nu doar în nord-estul Italiei, ci la nivel național.

Sergiu Țârnă nu avea antecedente penale și nu figura în bazele de date ale forțelor de ordine. Totuși, numele său apărea în evidențele Prefecturii, fiind semnalat drept consumator. Un detaliu considerat minor, insuficient pentru a-l descrie drept o figură importantă în lumea traficului.

Datorii sau „marfă” dispărută

Ipotezele rămân deschise. Una dintre ele indică un posibil conflict legat de o datorie față de un dealer, cu intenția inițială de a-l speria pe clientul restant, situație care a degenerat tragic.

O altă variantă este că tânărul s-ar fi trezit implicat într-o afacere mult prea mare pentru el, poate o cantitate importantă de droguri, care trebuia transportată sau ascunsă, dar care a dispărut.

Pentru a evita consecințe mai grave din partea unor persoane aflate mai sus în ierarhie, cineva ar fi decis să-l „predea” unei pedepse extreme.

Cert este că anchetatorii, care examinează acum probele, rezultatele autopsiei și imaginile surprinse de camerele de supraveghere între Mestre și Mira, se află într-o cursă contra cronometru pentru a-i găsi pe criminali.

